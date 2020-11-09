韩媒：韩国 5G 用户已超 900 万，但仍有 610 万 3G 用户

据国外媒体报道，全球率先开通 5G 商用服务的韩国，目前 5G 商用已有一年半的时间，他们的 5G 用户也逐步增加，在 9 月底就已经超过了 900 万，但 3G 用户仍有 610 万，在韩国移动通信用户中的占比为 8.6%。

外媒是援引韩国科学和信息通信技术部的数据，报道韩国 5G 用户已超过 900 万的。

韩国科学和信息通信技术部的数据显示，在 9 月底，韩国 5G 用户数就已达到了 925 万，较上一个月增加 59 万，在韩国移动通信用户中的比例已经提高到了 13.2%。

虽然 5G 用户在 9 月底就已超过了 900 万，但在目前的韩国移动通信用户中，占据主导地位的仍是 4G，在 9 月底仍有 5430 万用户，在移动通信用户中所占的比例高达 77%。

但随着 5G 智能手机的增多和 5G 网络覆盖范围的扩大，韩国 4G 用户在逐步减少，在 9 月份就减少了 20 万。

除了 5G 和 4G，韩国目前仍有大量的 3G 用户，韩国科学和信息通信技术部的数据显示，截至 9 月底，他们的 3G 用户仍有 610 万，在韩国移动通信用户中的占比为 8.6%。

韩国相关的分析师预计，在 iPhone 12 等新的 5G 智能手机的推动下，韩国的 5G 用户在今年还将明显增加，预计年底可以达到 1100 万。