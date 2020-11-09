优酷原总裁杨伟东因受贿 855 万元被判 7 年

IT之家 11 月 9 日消息 优酷原总裁杨伟东受贿案判了。

2018 年 12 月 4 日，阿里大文娱集团发布消息，根据举报，原大优酷事业群总裁、阿里音乐 CEO 杨伟东因经济问题，正在配合警方调查。当时，阿里大文娱方面回应称，对待贪腐问题绝不手软， “阿里有史以来，对这类事情都是态度鲜明、决不妥协的。”

近日，杭州市余杭区人民法院公布《杨某非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书》，据法眼看市报道，从多方证实，该判决书即指向优酷原总裁杨伟东。

经审理查明：2016 年至 2018 年，被告人杨某担任某网络技术（北京）有限公司（以下简称某公司）总裁期间，利用其全面运营、管理某等相关平台的职务便利，收受、索取业务合作单位的贿赂款共计人民币 855 万余元，并为他人谋取利益。

具体事实如下：

1.2016 年至 2018 年，被告人杨某索取、收受业务合作单位天津某文化传媒有限公司董事长魏某的钱款共计人民币 44 万余元。

2.2017 年至 2018 年，被告人杨某收受、索取业务合作单位 “某传媒”负责人董某提供的价值共计约 300 万元的钱款、服务等。

3.2017 年至 2018 年，被告人杨某接受业务合作单位浙江某影视有限公司在杭州、海南等地安排的酒店住宿、疗养等（价值共计人民币 10 万余元）。

4.2017 年至 2018 年 7 月，被告人杨某以借款为名，收受业务合作单位某传媒有限公司高级副总裁程某给付的返点费用共计人民币 300 万元。

5.2018 年 7 月，被告人杨某以借款为名，向业务合作单位某（上海）文化发展有限公司高级副总裁王某 2 索取人民币 200 万元。

另查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局冻结了被告人杨某开立在招商银行账户内的 1400 余万元。

杭州市余杭区人民法院认为，被告人杨某利用其作为公司职员职务上的便利，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。一审判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币二百万元。

此前据《财经》报道，杨伟东此次涉嫌贪腐的项目主要集中在优酷于 2018 年推出的 “这就是”系列综艺，主要是关于综艺项目的收支问题。该系列综艺以《这！就是街舞》打头阵，后陆续推出了《这！就是灌篮》等。

IT之家获悉，杨伟东在优酷供职 5 年，被誉为 “视频圈常青树”。2013 年 3 月份，受古永锵邀请加入优酷土豆，先后担任优酷土豆集团高级副总裁、土豆总裁。2016 年 9 月 20 日，兼任阿里音乐 CEO。2016 年 11 月 1 日，阿里文娱集团成立，杨伟东任大优酷事业群总裁。2017 年 11 月 15 日，阿里巴巴大文娱实行班委基础上的轮值总裁制，杨伟东加入班委并担任第一任轮值总裁。2018 年 11 月 26 日，在阿里集团新一轮架构调整中，杨伟东一年轮值期满，樊路远接任。