Adobe 填补协作软件版图：将 15 亿美元收购 Workfront

Adobe 发声明称将会以 15 亿美元收购 Workfront，从而为自己的营销软件添加协作工具。Abobe 预计交易将于 2020 年 12 月至 2021 年 2 月之间结束。Workfront 将为 Adobe 贡献 3000 名企业客户和 100 万用户。

几十年来，Adobe 一直是图形、视觉软件先驱，但它并没有协作工具。这宗收购也意味着 Adobe 旗下 Experience Cloud 部门将会调整战略，该部门掌管营销、广告、分析软件。一直以来 Adobe 不断努力，想为创作、企业应用添加协作功能，这样一来企业员工就可以协同完成项目。

和其它办公协作工具不太一样，Workfront 专注于营销人员，他们每天都会用软件管理内容、制定追踪营销活动，并在团队之间执行复杂工作流。营销人员同样是 Adobe 的主要客户，Adobe 已经将几款产品整合到 Workfront 产品。

资料显示，收购 Workfront 是 Adobe 历史上排名第五的并购交易。收购完成之后，Workfront CEO 亚历克斯 · 索特曼（Alex Shootman）将会继续掌管团队，并向 Adobe 执行副总裁 Anil Chakravarthy 汇报工作。

Workfront 成立于 2001 年，至今已经融资 1 亿美元，2018 年公司的营收约为 2 亿美元。