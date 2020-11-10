外媒：苹果 MagSafe Duo 充电器 1049 元的售价过高

IT之家 11 月 10 日消息 外媒 The Verge 编辑 Dieter Bohn 今天发文称，苹果的 MagSafe Duo 无线充电器定价过高，同时也没有想象的那么好，IT之家编译文章如下：

虽然 MagSafe Duo 无线充电器目前还没有发货日期，但苹果已经向评测人员送出了评测样品。这是一款结合了苹果新 MagSafe 充电座、Apple Watch 充电器的旅行充电器，提供 USB-C 转 Lightning 线缆。

这款充电器售价 1049 元，但这个价格并不包括 USB-C 充电头。需要单独购买，并且需要至少 20W 功率的充电头，苹果的售价 149 元一个。

我只花 29 美元就买了一个无线充电器，可以同时给手机、AirPods 和 Apple Watch 充电，只是这个充电器并不能折叠成一个整洁的小体积，也不能以 15 瓦的功率快速充电 iPhone，但它使用 USB-C 而不是 Lightning，并有小灯显示它在工作。

苹果的 MagSafe Duo 充电器是由一种橡胶状的白色材料制成的。开箱的时候看起来很好看，但它是由两面压塑而成的，非常容易沾染灰尘和污垢。从盒子里拿出来拍照的两分钟内，就脏了。

由于它可以折成两半，你可以把它向后折叠，只给 iPhone 充电。Apple Watch 充电器可以翻转起来，所以你也可以在 Nightstand 床头柜模式下使用它。

如果你买了 MagSafe Duo 充电器，你需要教自己正确的方法把 iPhone 从垫子上拿下来，必须在垫子上按压一下，因为磁铁对这个底座的作用力要强于重力。

可以肯定的是，这是一个做工精良的物件。当它向任何一个方向折叠时，都有磁铁将其固定在一起。Watch 充电器的铰链牢固而平滑。整个物体的重量有助于使它的手感更好，而且扣合时也令人满意。它还有助于确保当你接到电话时，整个套件不会在桌子上振动。我认为苹果很好地执行了这个设计，但这可能不是我会选择的设计，我也认为它不值 129 美元。

MagSafe 中内置了很多好的想法，一个无线充电器使用磁铁自动对准线圈以获得最大效率是一个好主意。我希望苹果和其他厂商能创造出很多 MagSafe 充电配件，改善我们需要多条电缆和 AC 适配器来插入所有东西的体验。我希望这种情况发生，因为我不愿意看到任何人觉得他们应该购买 MagSafe Duo 充电器。