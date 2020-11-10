ARJ21，重庆江北机场正式迎来首架国产商用飞机

IT之家11月10日消息 据上游新闻报道，今日上午，华夏航空与中国商飞 100 架国产民机签约发布暨第一架 ARJ21 飞机交接活动在重庆机场举行。

上午 10:38 分，一架机身喷涂华夏通程号、编号为 B-650P 的 ARJ21 飞机，平稳降落在重庆江北机场。

这标志着 ARJ21 飞机正式入列中国长期专注支线运营的华夏航空机队，国产商用飞机运营客户数量增至 7 家，未来将进一步丰富我国支线航空网络，助力民航业大众化发展。

IT之家了解到，中国商飞 ARJ21 是一种新型涡扇支线飞机，科研代号为 ARJ21（全写为 “Advanced Regional Jet”，即 21 世纪新一代支线飞机），由中国商用飞机有限责任公司研制，是我国自主研制的首架喷气式支线客机。

ARJ21 设计有四种不同的机型，包括基本型、货运型和公务机型等系列型号。客机型能设置 78-90 个座位。ARJ21 项目于 2002 年 4 月经国务院批准开始立项研制。飞机最大起飞重量40500千克，最高使用高度11900米，最大航程3700公里，设计经济寿命为60000飞行小时/20个日历年。

此外，ARJ21新支线飞机是世界上第一款完全按照中国自己的自然环境来建立设计标准的飞机，具有完全自主知识产权，在西部航线和西部机场具有很强的适应性。

值得一提的是，此次并非 ARJ21 新支线飞机的首次亮相，仅仅是首次进入华夏航空机队。