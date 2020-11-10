12 点继续：京东每天补贴 8 元，速薅 2 单！

【活动每天12点开启】

京东11.11“补贴购”继续，3重优惠可叠加：

• 京东京享红包，可无门槛叠加使用：点此领取（每天可抢3次）

• 补贴购5元/3元礼金：点此领取

【3元红包】与【5元/3元礼金】每日都可领取1次（叠加每天可下2单），中午12:00更新，真香！

• 如果使用白条支付，大概率还能再减0.5~1元（4重优惠后立减5~6元）。

补贴购会场

会场内商品全部可用礼金，都是好价：

好价单品

同时 IT之家 联合 苏宁易购，开启全场免单补贴购！连续6天，每天都能0元薅1单。

此活动仅限 IT之家App 跳转 苏宁易购App 下单，点此前往主会场：

活动规则

1、11月6-11日期间，每人每天限购1单。

2、11月8日活动加码，每人可下3单（每人共可下8单）。

3、商品订单实付金额必须等于9.9元，请勿使用购物券、红包等任何优惠活动。

4、商品必须通过【苏宁易购】App下单购买，小程序、网页、快应用购买无效。

5、商品下单后可以在最会买App中实时查看订单状态（我->我的订单->苏宁0元购），如果订单状态显示返现失败，请及时申请退货退款。

6、商品下单成功并成功追单后，每单会返现9.9元，返现将于2021年1月20日发放至您的账户。

7、订单信息和订单返现，需要通过最会买App查看和提现：下载最会买App->我->我的订单->苏宁0元购。

说人话

就是从 IT之家App 点击上方活动卡片跳转到 苏宁易购App，全场随便下1单（付款9.9元）。

下单后可在【最会买】App实时查看追单状态，成功返现将在1月20日到账。

【最会买】账号与【IT之家】账号互通，小伙伴们无需担心丢单。

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