华为 Mate X2 通过 3C 认证，华为自产，支持 66W 快充

IT之家11月10日消息 11 月 8 日，华为多款机型通过了国家 3C 认证，认证信息显示 TET-AN00、TET-AN10 由华为机器有限公司制造，将配备最高 66W 的快充适配器。

IT之家了解到，华为机器有限公司由华为全资控股，也就是说该机实际上是华为在自己厂生产的机型。

据此前爆料信息，华为 Mate X2 将于年底发布，该机代号为 “Teton”，国行型号 TET-AN00，搭载麒麟 9000 系列处理器，支持 WiFi6，预装基于 Android 10 的 EMUI 11 操作系统。形态方面，华为 Mate X2 将一改此前的外翻式折叠屏设计，更换为内折叠方案。

除上述两款机型外，华为本月过审的产品有点多，包括但不限于下图所示几款手机（包括多个生产商的版本，含荣耀多款机型）和 Matebook 14 （可能是新款或新生产商）。

据三星的渠道消息称，三星显示在今年第三季度向华为提供一批 8.3 英寸的 CPI（透明聚酰亚胺）折叠屏面板，约 30 万片，所以华为 Mate X2 预计采用了这种屏幕，而非 UTG（超薄玻璃屏幕）。

其他方面，有消息称该机采用 8.3 英寸显示屏，刷新率为 120Hz，分辨率为2480×2220，后置矩形四摄镜头模组，包括两个 40MP 的镜头，支持 3 倍光学变焦等。

▲ 华为 Mate X2 5G 渲染图，图源 LetsGoDigital，下同