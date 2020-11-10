悟空租车回应工信部通报：App 已按要求完成整改

11 月 10 日下午消息，工信部于 10 月 26 日向社会通报了 131 家存在侵害用户权益行为 App 企业的名单。截至 11 月 10 日，经第三方检测机构核查复检，有 71 家按照工业和信息化部要求完成整改，在列的悟空租车，经工信部信息通信管理局确认，整改结果已符合相关要求。

据悉，悟空租车 OPPO 应用商店 5.4.5 版本的 App 此前主要存在的问题是，当用户首次打开悟空租车 App 并点击隐私政策前，系统初始化时，系统无意触发了第三方数据服务商（神策）的统计，并获取了用户的 mac 地址信息。因为需要提供业务服务的原因，在 token 信息中，包含了用户的手机和地址等信息，App 有些功能文案理解容易引发歧义。

基于此，悟空租车做出回应，称对该问题高度重视，成立专项团队对 App 进行改版升级。

关于用户个人隐私信息的使用，悟空租车 App 相关负责人表示，数据的使用必须符合国家法律法规、用户隐私政策以及用户授权协议的为前提，悟空租车收集的部分个人信息，如位置与手机号等信息，只是出于业务的需要，为了给用户提供租车预定服务的基本信息。

整改后的 App，在用户点击同意隐私政策前，系统初始化时不再获取用户手机设备信息，并且在 token 信息中去掉了手机号。同时，将 App 存在歧义的文案进行了优化，呈现更直接、明确的表述。

悟空租车方面表示，在未来要更注重保护用户隐私，严格遵守相关监管要求，不断追求便捷、真实和有保障的服务给客户创造价值。