多个消息源称华为计划 1000 亿元出售荣耀，神州数码等接手

IT之家11月10日消息 据路透社报道，知情人士透露，华为计划将荣耀智能手机品牌以1000亿元人民币（约合152亿美元）的价格出售给手机分销商神州数码等组成的财团。

其中一位人士表示，这也表明，在美国政府换届后，美国对华为作为安全风险的看法几乎没有任何迅速改变的预期。

该人士表示，此次全现金出售将包括荣耀几乎所有资产，包括品牌、研发能力和供应链管理。其中一位人士表示，华为最早可能在周日宣布。

主要荣耀经销商神州数码集团有限公司将成为被出售实体荣耀终端有限公司的前二股东，持股比例接近15%。

IT之家获悉，这些人表示，出售后荣耀计划保留大部分管理团队和7000多名员工，并在三年内上市，由于保密限制，他们拒绝透露身份。

国内媒体36Kr报道称，华为出售荣耀手机股权一事，将取得明确进展。从多位知情人士处获悉，华为计划将荣耀手机业务整体打包出售，荣耀管理层等将在这家新公司中持股。交易价格根据去年荣耀60亿元利润，16倍PE来定，约为1000亿人民币，收购方包括神州数码、三家国资机构，以及TCL等公司组成的小股东阵营。另外，还有消息称荣耀出售价格可能定在2000亿元。

第一财经报道，从荣耀内部多个信源确认，目前荣耀业务已确定收购方案，不久后将从华为剥离。“收购的方向定了，大家也在等最终的消息。”荣耀内部人士说。

据经济观察网报道，11月10日下午向神州数码核实以上传闻，神州数码证券部人士回复称：“传闻，我们不回应。”截至发稿，神州数码方并没有发布有关收购荣耀的相关公告。

11月10日下午，荣耀市场沟通部人士回应称：“目前还没有回应，我们内部都不知道，也是看媒体在报道。”