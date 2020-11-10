曾学忠：小米手机重返全球前三后，延续双品牌策略，研发投入不计成本

“在人生道路上，选择跟谁同行比终点更重要。”加入小米三月有余，小米副总裁、手机部总裁曾学忠谈及入职感受时如此向新浪科技说道。

作为通信行业的老兵，曾学忠早年就与雷军等小米高管相熟。但他坦言，真正从内部员工的角度近距离观察小米，会有很不一样的感受。

此前外界一直诟病小米的研发投入，但曾学忠表示，雷军在内部一直提倡创新和工程师文化，小米在研发投入上，比如相机，是不计成本的。而不足就是，小米在对外沟通上还需要加强。

今年第三季度，小米刚刚重返全球智能手机市场前三的地位。曾学忠表示，接下来小米会继续死磕中国区，深耕重点国家和地区，明年小米将会有更好的市场表现。

延续双品牌策略 研发投入不计成本

2019 年初，小米正式宣布将 Redmi 独立分拆，采取小米 + Redmi 双品牌策略。

曾学忠表示，未来小米将继续坚持双品牌战略，小米品牌包含 MIX 系列，数字系列，青春版；Redmi 品牌包含 K 系列，X 系列，Note 系列，数字系列。

两大系列会坚持做精品和爆品的思路，小米品牌上使用的高端技术会逐步下放到 Redmi 品牌。“因为 Redmi 用户在几千万量级，也会为小米品牌培养一批高端用户，变成一个良性循环。”

而这一策略的背后支撑是就是技术投入。雷军在小米开发者大会上公布的数据是，小米 2020 年研发投入超 100 亿元，研发团队超万人，而明年还会再扩招 5000 名工程师。

雷军此前曾为小米定下未来三大铁律：技术为本，性价比为纲，做最酷的产品。曾学忠表示，在手机部，同样非常强调技术，“有的时候在研发投入上就是不计成本”，他说。

一个颇具代表性的例子就是相机。小米手机部相机产品部总监苗雷回忆，小米相机部 2018 年 5 月份成立，当初只有 122 人，而现在达到 850 人，人员翻了六倍多。

在相机上，小米首先从超清做起，行业首发 4800 万像素，6400 万像素，以及 1 亿像素；最近在发力长焦，今年 8 月发布的小米 10 至尊纪念版做到了 120 倍变焦。而在开发者大会上，小米正在研发的伸缩相机技术也正式亮相。苗雷认为，该技术量产之后，将会是革命性的进步。

“相信随着小米在相机技术持续不断地不计成本的投入，我们一定能够做到世界第一。”苗雷说。

死磕中国区 深耕重点国家和地区

曾学忠认为，无论是全球市场，还是中国市场，智能手机行业已经进入存量时代，未来竞争将会更加激烈。

“小米发展到今天，毫无疑问，守是守不住，所以怎么面向未来，（雷军）提出来回归到创新心态，像初创企业一样，创业要非常拼。”他透露，小米众多高管几乎没有在晚上 11 点前离开公司，员工们晚上 10 点才离开公司也是常态。

这样的拼劲也与今年小米的市场表现相对应。今年第三季度，除了在全球市场重返前三之外，小米还是国内市场唯一正增长的头部品牌。

根据曾学忠公布的数据，目前小米手机市场份额在 50 个国家和地区进入 top5。进入 47 个高端市场，海外高端机销量上，500-700 欧元价位段出货量今年预计增长近 300%，700 欧元以上价位段今年出货量预计增长超 300%；已进入全球 50 个国家和地区的 51 家运营商。

他将 2020 年视为小米承前启后的一年。接下来小米手机会继续死磕中国区，同时在欧洲高端市场，比如西班牙、德国、法国、意大利、英国进一步突破。“深耕重点地区、重点国家，这些市场努力做得更好，明年一定会是小米比今年更加辉煌的一年。”

小米手机部系统软件部总经理张国全也认为，今年对于小米充满了机遇与挑战。从小米目前在国内、海外的出货量增长趋势来看，“我们自己内部觉得明年机会非常大。”他说。