小米 WiFi 6 路由器 CR6606 发布：支持 128 台设备稳定连接，售价 299 元

IT之家 11 月 10 日消息 小米与中国联通今天联合推出了小米 WiFi 6 路由器 CR6606，售价 299 元。

据介绍，小米 WiFi 6 路由器 CR6606 搭配双核四线程 88OMHz 处理器，轻松支持千兆网口和千兆双频 WiFi 的数据转发，网络延迟更低。采用 256MB 大内存，保障数据传输的稳定性，可稳定连接 128 台设备无压力。

小米路由器 CR6606 采用新一代的 Wi-Fi 6 技术，双频并发无线速率高达 1775Mbps，相比主流 AC1200 路由器无线速率提升 52%，采用全干兆网口 , 充分利用每一兆带宽。支持 OFDMA 高效传输，降低网络拥堵，多设备上网更流畅。外置 4 根 5dBi 高增益全向天线 , 搭配合理结构布局。支持 LDPC 纠错算法 , 显著增强数据传输时的抗干扰能力和信号覆盖范围。

小米路由器 CR6606 支持 Mesh 组网 , 可采用 5GHz WiFi 或网线组网，无线组网理论速率高达 1201Mbps，多台路由之间可以组成星状、链状或有线无线混合网络。如渠网给中路由设备发生变化，可主动重新绀网 , 保证稳定的上网体验。同时支持小米畅快连功能，智能设备一键轻松入网。

IT之家了解到，小米 WiFi 6 路由器 CR6606 现已在中国联通上市发售。