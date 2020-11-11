联发科推出 MT8195 笔记本处理器：6nm 工艺，4 核 A78

IT之家 11 月 11 日消息 联发科今日宣布推出应用于下一代 Chromebook 的 MT8192 和 MT8195 芯片组，分别采用了 7nm 和 6nm 工艺。

IT之家了解到，MT8192 和 MT8195 芯片组均集成了高性能的 AI 处理单元（APU），可为各种基于语音和视觉的应用提供动力。APU 技术可提供实时功能包括无缝处理语音 ID 识别和语音控制、语音和图像识别、语音到文本、实时翻译、对象识别、背景去除、降噪、图像和视频分割以及手势控制等增强性能。两款芯片组都有一个专用的音频数字信号处理器（DSP），可以为语音助手实现超低功耗语音唤醒（VoW）。

凭借芯片组内建的高动态范围（HDR）图像信号处理器和硬件景深引擎，厂商可以设计出具有多种相机配置的 Chromebook。这使设备制造商可以选择集成超大 80MP 像素四感光体（Cell）摄像头、32MP 像素单摄像头，或高达 16MP + 16MP 像素的双摄像头设置，从而赋能 Chromebook 锐利、清晰的 HDR 视频会议功能。

联发科 MT8195 基于台积电 6nm 工艺，集成八核 CPU 包括四个用于计算密集型应用的 Arm Cortex-A78，和四个能够同时处理后台任务并最大限度延长电池寿命的高能效 Arm Cortex-A55。MT8195 还集成了 MediaTek 的 APU 3.0，可提供高达 4 TOPs 的性能。强大的五核 Arm-Mali G57 GPU 可提供出色的视觉效果，而四通道 2133MHz LPDDR4X 确保强大的内核拥有充足的内存带宽。

通过对杜比视界 (Dolby Vision)､ 7.1环绕声音频和编解码器 AV1硬件视频加速器的支持，用户可以从最流行的在线服务中享受到影院级的流媒体影视与电视节目体验。此外，AV1硬件解码在提供优异的图形和流畅的视频体验的同时，所用到的数据更少。

MediaTek MT8192集成一个八核CPU包括四个 Arm Cortex-A76核和四个 Arm Cortex-A55，实现了功耗和效率的理想平衡。MediaTek的APU 2.0为MT8192提供了高达2.4 TOPs的最高性能。该芯片组还搭载了强大的五核Arm-G57 GPU，以提供出色的视觉效果，此外还拥有2133MHz的LPDDR4x和UFS 2.1存储。MT8192支持标准60Hz刷新率的宽屏四倍高清（WQHD）显示屏，或刷新率高达120Hz的FullHD+显示屏，以实现超快速响应。此外，该芯片组可以同时支持两台全高清显示屏。此外, MT8192和MT8195芯片组还支持PCI-Express Gen 3和USB 3.2 Gen 1。

搭载MT8192的Chromebook将于2021年第二季度上市