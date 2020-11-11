京东双 11 战报：电脑 3 分钟销量超 10 万台，华为 Mate 40 Pro 系列 7 秒成交额破亿元

IT之家11月11日消息 根据京东官方数据显示，2020 年 11 月 1 日 00:00 至 11 月 11 日 00:09，京东 11.11 全球热爱季累计下单金额已经突破 2000 亿元。

京东大数据显示，海尔、美的、格力等品牌1分钟内销售相继破亿元，华为手机Mate40系列7秒成交额破亿元，电脑3分钟销量超10万台。5分钟内，京东超市成交额同比增长10倍，京东生鲜成交额同比增长5倍。

具体来说，京东 11.11 仅 10 分钟，华为 Mate40 系列 7 秒成交额破亿，华为手机成交额同比增长超 100%；小米手机、realme 真我手机 5 分钟成交额同比增长超 10 倍。仅 10 分钟，5G 手机成交额同比增长 15 倍，游戏手机成交额也取得同比增长 300% 的亮眼战绩。

电脑数码品类方面，开场仅 3 分钟电脑销量就超过 10 万台！再其中，前 10 分钟，高端轻薄本电脑成交额同比增长 260%，ThinkPad、华硕等品牌销量同比增长均超 3 倍。

家电品类上，京东双 11 空调 15 秒突破 1 亿元，冰箱洗衣机 2 分钟突破 3 亿元，70 英寸大屏幕平板电视 10 秒销量突破万台，电饭煲 5 分钟销量突破 10 万台，海尔、美的、格力开场 1 分钟内成交额相继破亿。

IT之家获悉，10 月 21 日起 “京东 11.11 全球热爱季”预售正式开启，截至 10 月 29 日，预售订单额同比增长高达 108%，京东 11.11 首日全天成交额同比增长超 90%。

数据显示，2019 年京东 11.11 全球好物节自 11 月 1 日零时至 11 日 24 时，京东平台累计下单金额为 2044 亿元。

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