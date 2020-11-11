苹果 A14X 仿生处理器 GPU 性能泄露：比 A12Z 提升 26%

IT之家 11 月 11 日消息 在苹果的 “One More Thing”活动之前，据称是 A14X Bionic 的性能数据泄露，显示其性能超越搭载酷睿 i9 CPU 的 16 英寸 MacBook Pro。这让我们对苹果新 Mac 更加期待。现在更多跑分泄露，显示 A14X Bionic GPU 的成绩比 A12Z Bionic 有较大提升。

IT之家了解到，外媒 iPhone in Canada 发现了 A14X Bionic 处理器的图形跑分，比 A12Z Bionic GPU 快了 26%，而根据之前的基准测试，iPhone 12 的 A14 Bionic 只比后者快了 8%。遗憾的是，外媒没有提到图形核心的数量。

在 2020 年 WWDC 期间，苹果公司展示了搭载 A12Z Bionic 的 Mac mini ，能够使用 Final Cut Pro 在 6K 显示器上编辑 3 个 4K Pro Res 视频流，这意味着 A14X Bionic 将能够轻松地处理任何复杂任务。

据悉 A14X Bionic 将在升级版的 iPad Pro 机型中亮相，但估计要等到明年才发布。

苹果今天已经正式推出了自研 M1 芯片，官方称其 CPU 性能最高可提高 3.5 倍，GPU 性能最高可提高 6 倍，机器学习最高可提高 15 倍，同时可使电池续航比上一代 Mac 延长 2 倍。