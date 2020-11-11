11 月 1 日 - 11 月 11 日 14:26 京东双 11 累计下单金额突破 2431 亿元

11 月 11 日下午消息，11 月 1 日从零点到 11 月 11 日下午 14 点 26 分，京东 11.11 全球热爱季累计下单金额突破 2431 亿元，再一次创造了纪录。

数据显示，2019 年京东 11.11 全球好物节自 11 月 1 日零时至 11 日 24 时，京东平台累计下单金额为 2044 亿元。

京东方面介绍，11 日零时至 10 时，京东超市有机牛奶成交额同比增长 15 倍，五常大米产业带成交额是去年同期的 89 倍，高端纸品同比增长 9 倍，进口洗护品类同比增长 9 倍，宠物牛奶同比增长 26 倍……

3C 家电方面，11.11 期间，海尔、美的、格力、华为等主流 3C 家电品牌成交额都以 “秒”速过亿。11 日 0 点至上午 10 点，冰箱、洗衣机产品整体成交额超去年全天，舒适风空调成交额同比增长超 6 倍，小米手机成交额同比增长超 3 倍，华为、三星手机成交额同比增长 120%。而 11 日前 3 分钟，电脑销量超 10 万台。

11.11 期间，京东物流全球智能供应链基础网络高效运转，93% 自营订单实现了 24 小时达，92% 的区县和 83% 的乡镇的消费者享受到了京东物流提供的 24 小时达服务。其中湖北省宜昌当阳市坝陵村的一单只用了 15 分钟就送到了。

京东数科数据显示，11 月 11 日 00:00-01:00，支付峰值同比增长 150%、白条支付成功率达到 99.9%。

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