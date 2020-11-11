京东红包加码：速领 2 次现金红包（2 元左右）

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京东11日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|主会场
|定金10元抵1000元、每满300减40
|百亿补贴
|狂补11天，限时限量抢低价
|好物预售
|定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
|运动户外
|每满300减40、定金至高翻10倍
|手机通讯
|预售付款就发货、热卖好物满300减40
|时尚美妆
|专享买一赠一正装量、爆款5折抢
|居家好物
|定金膨胀不止10倍
|电脑数码
|预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
|家电预售
|定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
|运动鞋服
|定金膨胀2倍起、每满300减40
|食品饮料
|定金膨胀至高100倍
|爆品清单
|最火的预售单品
双11重点活动预告
|日期
|重点活动
|11月10日
|家电开门红
|11月11日
|运动狂欢盛典
|11月12日
|返场狂欢