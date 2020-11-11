英特尔 10nm i3 处理器加持，联想 IdeaPad 15s 双 11 到手价仅 2999 元

IT之家11月11日消息 在今年的双11活动中，联想 IdeaPad 15s 开启了促销活动，英特尔 10nm i3 处理器加持，搭载 15.6 英寸大屏，到手价仅为 2999 元，是家用办公的高性价比之选。

IT之家了解到，联想 IdeaPad 15s 采用了英特尔 10nm 工艺的 10 代酷睿处理器，架构和工艺升级带来了 IPC 的大幅提升。i3-1005G1 为双核四线程，主频 1.2GHz，睿频 3.4GHz，在 AI 加持下，性能释放更加智能。不仅如此，全新架构的 Gen 11 核显现在可以通过 HDMI 输出 4K 画面，通过 DP 接口更可输出 5K 画面，连接高分辨显示器成为可能。

联想 IdeaPad 15s 标配了 8GB 内存，双通道设计更加有利于核显的性能释放，另外有大内存需要的用户还可拆换内存，最高可扩展至 20GB。联想 IdeaPad 15s 配备了 512GB 的大容量 SSD，同样是可以拆换的，有大容量存储需要的用户还可以安装 2.5 英寸的 HDD，双硬盘加持下存储数据更加方便。

性能调教方面，联想 IdeaPad 15s 支持 Fn+Q 性能调节，可选续航更长的节能模式、AI 调节的智能模式和满速运行的野兽模式，用户可以根据不同的使用需求随时切换。

在设计方面，联想 IdeaPad 15s 虽然只有 3000 价位，但仍采用了 AC 两面的金属拉丝工艺，根据科技感和艺术美感。这款笔记本的厚度约为 19.9mm，重量约 1.7kg，在拥有大屏的同时还具备便携的特点。笔记本内置了 35Wh 的电池，本地办公续航为 4 小时。

大屏不仅仅可以提供更好的影音体验，用来办公也可大幅提高效率。联想 IdeaPad 15s 搭载了 15.6 英寸大屏，分辨率为 1080p，左右边框仅有 7.5mm，视野更广。值得一提的是，这款笔记本的摄像头配备了物理防窥版，保护隐私，使用更加安心。

对于喜欢追剧的用户来说，IdeaPad 15s 搭载的两个杜比认证的 2*1.5W 扬声器可为你带来更好的体验，配合杜比环绕技术增强，可实现影院级的享受。

在接口方面，IdeaPad 15s 搭载了三个 USB-A 接口，可满足外设连接的需求，HDMI 接口可用于连接显示器、投影仪等设备，标准 SD 卡读卡器更是方便了相机用户导入素材。

【购买建议】

在英特尔 10nm 酷睿 i3 的加持下，联想 IdeaPad 15s 不仅拥有不错的性能，还将整机的价位控制在 3000 元档，不管是用来办公还是家用都是一个性价比很高的选择。

联想 IdeaPad 15s 现正在开启双 11 预售，8GB 内存 + 512GB SSD 到手价仅为 2999 元，感兴趣的小伙伴现在就可以预定了。