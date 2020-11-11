工信部副部长刘烈宏：将在上海、海南试点开放增值电信业务

11 月 11 日晚间消息，主题为 “后疫情时代经济复苏与国际合作”中国发展高层论坛 2020 今天在北京召开。工业和信息化部副部长刘烈宏在演讲中表示，疫情加速了新技术应用，今年中国已经建成了近 70 万个基站，这个数字比中国之外的全球加起来的总量还多，基本上是中国之外 5G 基站总量的 2 倍多，5G 终端的连接数现在已经超过 1.8 亿。

此前在 10 月 22 日，国新办就 2020 年前三季度工业通信业发展情况举行发布会，会上公布截至 9 月底，我国累计建设 5G 基站 69 万个，累计终端连接数已超过了 1.6 亿户。

刘烈宏表示，良好的基础设施促进了许多新的基于 5G 的应用，比如在疫情期间，在智慧教育领域催生出了 5G + 超高清远程互动教学、AR/VR 沉浸式教学、全息课堂等众多新的模式、新的业态。

他还透露，工业和信息化部还将有序开放增值电信业务（包括数据中心、云服务的业务）。首先在上海、海南等自贸区进行试点。继续做好稳外资各项工作，支持外国企业来华投资兴业，进一步推动外资项目和企业复工复产，各项服务政策都同等适用于内外资企业。

此外，他还表示，工业和信息化部未来将提升企业技术创新能力，继续坚持以企业为主体，推进制造业创新中心建设，解决行业共性难题，服务创新型行业的领军企业，发挥这些企业在重大技术研发、技术集成、推进产业化等方面的优势，在一些特色专业领域我们还要培育一批具有创新活力的专精特新中小企业和隐形冠军企业，并鼓励发展风险投资、信息服务、技术交易、人才服务、并购融资等创新服务型企业。