Yelp CEO：反垄断矛头指向谷歌令人振奋，他们把用户置于次要位置

据报道，美国本地信息搜索服务 Yelp CEO 杰雷米 · 斯托普曼（Jeremy Stoppelman）长期以来一直认为，谷歌在互联网搜索市场处于垄断地位。本周他表示，近期美国政府针对谷歌的反垄断诉讼证实了他的看法。

斯托普曼周三在接受电视采访时表示：“我们对此感到非常鼓舞。谷歌的行为是非法的，以破坏创新和竞争的方式利用其垄断地位。这不利于消费者和小企业主。”

Yelp 认为，谷歌滥用自身地位，在搜索结果中优先展示来自自主服务，而不是竞争对手的信息。谷歌在互联网搜索市场拥有大约 90% 的份额。

斯托普曼说：“谷歌尝试让营收最大化，但将用户放在次要位置。谷歌搜索引擎中已经没有自然形成的内容。”

谷歌首席法务官肯特 · 沃克（Kent Walker）则辩称，用户使用谷歌搜索引擎 “只是因为他们的选择，而不是被迫这样做，也不是因为他们无法找到其他选择”。

在采访中，斯托普曼还表示，在疫情爆发之初的几个月中，Yelp 和其他小企业面临过一段 “恐怖”时期，当时许多城市封城，人们被迫留在家中。但到第三季度，Yelp 报告的营收超过了分析师预期。

他说：“随着人们停下脚步，我们的广告收入确实受到了相当大的打击。但看看 Yelp 的第三季度业绩，我们恢复得很快，速度甚至超出了我们自己的预期。”

斯托普曼估计，大约 22 万家暂时关闭的小企业已重新开业。在进入假日购物季之前，这是个好消息。

他估计，在疫苗推出后，Yelp 的业务将获得进一步提振。目前，Yelp 的第四季度业绩展望并没有将疫苗考虑在内。目前该公司预计，第四季度营收为 2.2 亿至 2.3 亿美元。在辉瑞的新冠病毒疫苗取得初步成功的消息传出后，Yelp 的股价大幅上涨。