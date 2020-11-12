阿里巴巴旗下，东南亚电商 Lazada 双 11 创下销售纪录

据报道，东南亚电商公司 Lazada 新加坡负责人表示，双十一当天其平台创造了销售 “纪录”。

“双十一”始于中国，是一个典型的 24 小时购物节。由于它发生在 11 月 11 日，所以也被称为双十一。东南亚的许多零售商都参与了这一活动，在当天给顾客提供大幅折扣和吸引人的促销活动。

周四，Lazada 新加坡首席执行官詹姆斯 · 张（James Chang）对媒体表示：“今年的双十一，我们有 4000 万客户访问我们的应用程序，超过 40 万卖家在当天进行交易。”

Lazada 的一名代表后来对媒体澄清说，张提到的 4000 万指的是访问该平台的用户数量，并不是所有用户都下单购买。

尽管 Lazada 并不单独披露其商品总价值，张对媒体表示，该公司在购物节第一个小时，即从午夜到凌晨 1 点，就已经取得了超过 1 亿美元的销售额。“这比我们去年达到这一数字快三倍，所以，总的来说这是一个很棒的活动，”他说。

商品交易总额（GMV）是电子商务中最常用的指标，用于衡量一定时期内商品销售总额。

张说 :“我们感到非常自豪的是，在东南亚的 40 万卖家中，超过一半是当地（中小企业）和小型零售商。”

他解释说，许多小零售商都在寻求在线销售，因为新型冠状病毒大流行使他们更难以在实体店内销售，因为许多国家都实行了封锁和流动限制措施。

“这次的双十一对我们整体来说是一个新的纪录，”张说。

Lazada 的母公司阿里巴巴表示，其 11 天的商品交易总额为 741 亿美元——今年阿里巴巴平台上的促销活动超出了通常的 24 小时。

东南亚人口众多且年轻化，随着越来越多的人首次接触互联网，该地区为许多科技公司提供了中国和印度之外的有利可图的机会。事实上，预计该地区的互联网经济今年将达到 1000 亿美元，到 2025 年将增长三倍，达到 3000 亿美元。

预计电子商务将成为东南亚互联网经济的主要增长动力。新冠肺炎疫情导致网络购物、网络送餐、在线支付等服务在该地区更加普及。

即使在新冠肺炎大流行结束之后，这些用户行为的转变预计仍将持续。