阿里巴巴：2020 天猫双 11 全球狂欢季成交额达到 4982 亿元

IT之家11月12日消息 11月12日凌晨，在2020天猫双11全球狂欢季纪录之夜，11月1日至11月12日0:00，天猫双11总交易额达4982亿元。实时数据显示，天猫双11期间，成交额突破1亿元的品牌超过450个。2020 天猫双 11 物流订单量达 23.21 亿。

随后蒋凡在演讲中表示，不包含房产汽车新型品类，当天的数字同周期同口径增长了1032亿。“同周期、同口径下，今年天猫双十一销售额4982亿较去年增长26%”。

在 2020 天猫双 11 全球狂欢季纪录之夜，据双 11 实时交易数据显示，11 月 1 日至 11 日，2020 天猫双 11 订单创建峰值达 58.3 万笔 / 秒。并且号称是 “第一波洪峰已过，如丝般顺滑”。

此前，根据天猫双11现场战报，11月1日0点-11月11日00时30分，2020年天猫双十一全球狂欢季成交额破3723亿元。11月1日-11 月 11 日 20 时 05 分，2020 年天猫双 11 全球狂欢季实时成交额突破 4675 亿元。

与往年相比，今年天猫双 11 分为两波售卖期，10 月 21 日启动预售，11 月 1 日 - 3 日为第一波售卖高潮，11 月 11 日则为第二波。

IT之家获悉，此前，阿里巴巴方面介绍，今年天猫双 11 有 25 万品牌、500 万商家参与其中，其中包括 200 多万线下商家。参与双 11 折扣的商品达 1400 万款，是去年的 1.4 倍。

天猫双11历史数据（均为单日）：