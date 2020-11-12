滴滴与北汽集团联合推出新一代 L4 级车

2020 年 11 月 11 日，滴滴自动驾驶与北汽集团合作推出的新一代 L4 级自动驾驶车，首次在世界智能网联汽车大会上亮相，并提供试乘体验。

据悉，这是一款基于 BEIJING-EU7 改装的 L4 级自动驾驶车辆，由北汽集团与滴滴自动驾驶公司合作研发。该车搭载了业界领先的自动驾驶软硬件解决方案。

未来，北汽集团和滴滴自动驾驶也将探讨这款 L4 级自动驾驶车的更大范围落地和运营的可能性。

2020 年 6 月，滴滴自动驾驶与北汽集团签署战略合作框架协议。双方表示，将发挥各自在整车设计及制造、智能网联、自动驾驶等领域的技术和制造优势，继续在自动驾驶领域深入合作，共同探索前装量产和商业化运营模式，加速实现 L4 级自动驾驶落地。

滴滴自 2016 年投入自动驾驶研发以来，已经与多个车企合作推出多款自动驾驶车。2020 年 6 月 27 日，滴滴自动驾驶在上海面向公众开放预约试乘体验。此次在世界智能网联汽车大会提供接驳试乘，是滴滴自动驾驶与北汽集团合作的车型首次公开亮相。

滴滴于 2018 年与 31 家汽车厂商、零配件供应商等联合成立 “洪流联盟”。北汽集团是滴滴在洪流联盟的重要合作伙伴。洪流联盟以开放和赋能为核心，与汽车全产业链合作，共建汽车运营商平台，推进交通出行新能源化、智能化、共享化的产业发展，协力建设面向未来出行用户与车主的服务平台。