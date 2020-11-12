供应链人士：从长远看，苹果自研 Mac 芯片会对英特尔带来挑战

11 月 12 日消息，据国外媒体报道，苹果首款自研基于 Arm 架构的 Mac 芯片 M1，已在当地时间 11 月 10 日正式推出，也发布了三款搭载 M1 芯片的 Mac，拉开了 Mac 产品线向苹果自研芯片过渡的序幕。

从苹果方面公布的消息来看，M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。

苹果推出自研 Mac 芯片，并推出搭载这一芯片的笔记本电脑和桌面电脑，是否会对笔记本 CPU 市场的霸主英特尔带来挑战，也就备受关注。

英文媒体的报道显示，笔记本电脑上游供应链的消息人士表示，从长远来看，苹果自研 Mac 芯片预计会对英特尔在笔记本电脑 CPU 市场的主导地位带来挑战。

在采用自研芯片之前，苹果 Mac 产品线的芯片主要由英特尔供应，他们之间的合作从 2006 年就已开始，对于苹果 Mac 产品线转向自研芯片后对英特尔的影响，分析师此前也有过相关的分析。

苹果 6 月 22 日公布自研基于 Arm 架构的 Mac 芯片计划之后，Futurum Research 的分析师丹尼尔 · 纽曼 (Daniel Newman)就表示，失去苹果这一客户，对英特尔来说并不是一个坏消息，还会是有利的。

丹尼尔 · 纽曼当时在报告中表示，就销量而言，苹果 Mac 在全球个人电脑市场的份额约为 6%，在英特尔营收中所占的比重在 2% 到 4% 之间，最近 12 个月英特尔营收超过 750 亿美元，苹果贡献的营收预计就在 15 亿美元到 30 亿美元，是一笔可观的收入，但考虑到英特尔的整体业务规模，苹果业务的影响并不是致命的。

丹尼尔 · 纽曼还提到，苹果在整个行业中是苛刻的用户，有向供应商施加巨大压力的传统，要么向供应商提出很高的零部件性能要求，要么大幅降低价格，或两者兼而有之，没有苹果这个挑剔的用户之后，英特尔可以将更多的精力集中在数据中心、网络和物联网等重要的有增长潜力的业务上，更好的实施他们广泛的数据中心战略。