苹果 M1 版 MacBook 软件兼容实测：VS Code、PhotoShop 目前还不能用（附列表）

苹果宣布今后的 Mac 将使用自研 ARM 架构的芯片。据苹果报道，从英特尔平台过渡到自家平台将花费大约两年的时间，在此期间，开发者人员将把应用程序移植到自家新平台上。

Mac 程序的移植可以采用 Rosetta 2 来进行，Apple 在 Rosetta 2 的文档中写道：“ Rosetta 2 是一个转换过程，允许用户在 Apple 芯片上运行包含 x86_64 指令的应用程序。Rosetta 旨在简化向 Apple 芯片的过渡，使您有时间为您的应用程序创建通用二进制文件。它不能替代创建应用程序的原生版本。”

上次从 PowerPC 架构到 X86 架构的重大迁移。这次变革是在 2005 年 6 月 6 日宣布的，2006 年 2 月推出第一台基于英特尔芯片的 Mac，同年 4 月推出第一台基于英特尔芯片的 MacBook，苹果在 2006 年年底就宣布 “过渡完成”。

2007 年 10 月支持 PowerPC 架构的 OS X 10.5 最终发布。仅仅两年后，当 OS X 10.6 “雪豹” 在 2009 年 8 月发布的时候，已经不支持 PowerPCMac 了。到了 2011 年，苹果的 Rosetta（将旧版 PowerPC 应用的代码经翻译可以在英特尔 X86 芯片上运行）也被放弃了，苹果结束了对 PowerPC Mac 的所有服务和支持。整个过程加起来，在操作系统上支持了 4 年，对 PowerPC 的所有支持也只有 6 年。

苹果新品发布会上 M1 版 MacBook 系列正式亮相。本次发布会推出的 MacBook 搭载了苹果桌面级别自研处理器 Apple Silicon，也是目前苹果最强的自研处理器。而随着新的 ARM MAC 已经发布，苹果程序兼容的问题就已经成了是否购买 ARM MAC 的关键了，这也决定了苹果 mac 最近两年的销量情况。

再次我们从开放社区的评测结果来看一下苹果 Arm Mac 的软件兼容情况。

数据来自：doesitarm.com 到目前为止，已报告对 ARM 上的 macOS 应用程序支持的列表。

目前我们看到开发者工具有以下程序目前还不兼容：

ARM MacBook 不兼容

开发者工具

VS Code - 尚未，但它正在开发中

Atom - 尚未，但它正在开发中

PHPStorm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

WebStorm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

IntelliJ Idea - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

PyCharm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

Homebrew - 是的，有注意事项和一些故障排除

Unity - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

Docker - 预计将在Apple Silicon发布时得到支持

Node - 正在开发v15，并对以前的版本进行修补

OpenJDK - 尚未，但它正在开发中

Rust - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

Go - 尚未，但它正在开发中

OCaml - 尚未，但它正在开发中

Python - 尚未，但它正在开发中

音乐和音频工具

Audacity - 是的，它可以通过 Rosetta 2 进行工作，而没有报告的问题

Avid Pro Tools - 尚无官方消息。

视频和图形工具

Photoshop - 尚未，报道 2021 年初可用

照片和图形工具

Premiere Pro - 报道它已经被支持

After Effects - 报道它已经被支持

Autodesk Maya - 是的，它在通过 Rosetta 2 运行的

Autodesk Fusion 360 - 是的，它在通过 Rosetta 2 运行的

Blender - 通过 Rosetta 运行，当前正在开发中具有原生支持

OBS - 尚未，但是已经为此做了一些准备

生产力工具

Chrome - 否，尚未

Firefox - 否，尚未 开发中

1Password - 通过 Rosetta 运行，当前正在开发中具有原生支持

娱乐和媒体应用

Spotify - 否，尚未

VLC - 尚无官方消息，但已经作了准备。

IINA - 是的，通过 Rosetta 可以在本地支持下工作

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