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苹果 M1 版 MacBook 软件兼容实测：VS Code、PhotoShop 目前还不能用（附列表）

TechWeb 2020/11/12 16:50:47 责编：骑士
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苹果宣布今后的 Mac 将使用自研 ARM 架构的芯片。据苹果报道，从英特尔平台过渡到自家平台将花费大约两年的时间，在此期间，开发者人员将把应用程序移植到自家新平台上。

Mac 程序的移植可以采用 Rosetta 2 来进行，Apple 在 Rosetta 2 的文档中写道：“ Rosetta 2 是一个转换过程，允许用户在 Apple 芯片上运行包含 x86_64 指令的应用程序。Rosetta 旨在简化向 Apple 芯片的过渡，使您有时间为您的应用程序创建通用二进制文件。它不能替代创建应用程序的原生版本。”

上次从 PowerPC 架构到 X86 架构的重大迁移。这次变革是在 2005 年 6 月 6 日宣布的，2006 年 2 月推出第一台基于英特尔芯片的 Mac，同年 4 月推出第一台基于英特尔芯片的 MacBook，苹果在 2006 年年底就宣布 “过渡完成”。

2007 年 10 月支持 PowerPC 架构的 OS X 10.5 最终发布。仅仅两年后，当 OS X 10.6 “雪豹” 在 2009 年 8 月发布的时候，已经不支持 PowerPCMac 了。到了 2011 年，苹果的 Rosetta（将旧版 PowerPC 应用的代码经翻译可以在英特尔 X86 芯片上运行）也被放弃了，苹果结束了对 PowerPC Mac 的所有服务和支持。整个过程加起来，在操作系统上支持了 4 年，对 PowerPC 的所有支持也只有 6 年。

苹果新品发布会上 M1 版 MacBook 系列正式亮相。本次发布会推出的 MacBook 搭载了苹果桌面级别自研处理器 Apple Silicon，也是目前苹果最强的自研处理器。而随着新的 ARM MAC 已经发布，苹果程序兼容的问题就已经成了是否购买 ARM MAC 的关键了，这也决定了苹果 mac 最近两年的销量情况。

再次我们从开放社区的评测结果来看一下苹果 Arm Mac 的软件兼容情况。

数据来自：doesitarm.com 到目前为止，已报告对 ARM 上的 macOS 应用程序支持的列表。

目前我们看到开发者工具有以下程序目前还不兼容：

ARM MacBook 不兼容

开发者工具

  • VS Code - 尚未，但它正在开发中

  • Atom - 尚未，但它正在开发中

  • PHPStorm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • WebStorm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • IntelliJ Idea -  通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • PyCharm - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • Homebrew -  是的，有注意事项和一些故障排除

  • Unity -  通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • Docker - 预计将在Apple Silicon发布时得到支持

  • Node -  正在开发v15，并对以前的版本进行修补

  • OpenJDK -  尚未，但它正在开发中

  • Rust - 通过 Rosetta 运行，并在开发中获得原生支持

  • Go - 尚未，但它正在开发中

  • OCaml - 尚未，但它正在开发中

  • Python - 尚未，但它正在开发中

音乐和音频工具

  • Audacity -  是的，它可以通过 Rosetta 2 进行工作，而没有报告的问题

  • Avid Pro Tools - 尚无官方消息。

视频和图形工具

  • Photoshop - 尚未，报道 2021 年初可用

照片和图形工具

  • Premiere Pro - 报道它已经被支持

  • After Effects - 报道它已经被支持

  • Autodesk Maya - 是的，它在通过 Rosetta 2 运行的

  • Autodesk Fusion 360 -  是的，它在通过 Rosetta 2 运行的

  • Blender - 通过 Rosetta 运行，当前正在开发中具有原生支持

  • OBS -  尚未，但是已经为此做了一些准备

生产力工具

  • Chrome - 否，尚未

  • Firefox - 否，尚未 开发中

  • 1Password - 通过 Rosetta 运行，当前正在开发中具有原生支持

娱乐和媒体应用

  • Spotify - 否，尚未

  • VLC -  尚无官方消息，但已经作了准备。

  • IINA - 是的，通过 Rosetta 可以在本地支持下工作

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