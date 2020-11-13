华为回应荣耀单飞：尚处于传闻阶段

IT之家11月13日消息 据证券日报今日报道，对于近日荣耀将从华为独立的消息，荣耀方面始终保持缄默。而华为相关人士则回应表示：“尚处于传闻阶段。”

IT之家了解到，神州数码11日也回应称：目前与华为未就荣耀出售一事达成任何协议

虽然渠道中表示该消息自 9 月底就有传出，但华为始终还未公开承认将剥离荣耀。同时神州数码已经明确表态没有竞购荣耀。华为是否将正式出售荣耀，目前尚未落下最后一锤。

报道援引投资合伙人步日欣发言“华为出售荣耀的消息实际上很早就传出，只是近日热度渐高。华为的芯片采购和自有芯片代工业务，一直没有明确的缓和迹象，如果持续下去，必然会影响华为旗下手机业务的正常发展。因此，剥离出去，独立于华为，荣耀就可以不受禁令的限制，可以继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作。”

据此前消息，此次交易案传闻中的交易价格将根据去年荣耀利润60亿元，16倍PE来确定，约为1000亿元人民币。荣耀多个管理层在公司持股。

步日欣表示，在当前形势下，这个操作模式，对于各方都是有益的。“华为可以避免荣耀手机业务停滞，并获得不菲的收购溢价；荣耀剥离于华为后，可以更独立的发展；而收购方，则获得了技术、团队和优质资产。”