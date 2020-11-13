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AMD EPYC 米兰处理器样品曝光：64 核 128 线程的 Zen 3 芯，频率可达 3.5 GHz

2020/11/13 11:30:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月13日消息 本周早些时候，有网友在闲鱼发布了一款疑似 AMD EPYC 7763 米兰 ES 处理器的样张和上机图，但随后撤下。但好在 Chiphell 论坛有网友发现并保持了这些图片。

通过样张发现，这款处理器应为 EPYC 7763 处理器的最终样品，设计于 2019 年。

此外，AMD 在此前财报会议上表示该芯片本季度已向企业（似乎是美国能源部的新超算）出货，但截至今日暂未发布。

注释：英特尔方面早期工程样品的标记是 ENG SAMPLE（ES），最终测试样品是 Qual Sample （QS），而 AMD 方面似乎并无此惯例，而按照网友的说法，图中 “D”的标注即为最终样品的含义，理论上与最终出货产品并无差异。

▲ 图源 @南浦集团天喔集团，下同

该处理器拥有 64 个核心，128 线程以及 256MB 的三级缓存，采用最新的 Zen3 架构，频率达2.42Ghz~3.53Ghz，基于台积电改进的 7nm FinFET 工艺，继续使用 SP3 插槽，并提供 8 个 DDR4 内存通道和 PCIe 4.0 支持。

IT之家了解到，虽然 AMD 未表态，但 AMD 的最新路线图显示，米兰将在今年第三季度投入生产，并将在 2020 年底上市。

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关键词：AMD处理器

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