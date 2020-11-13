OPPO 新专利：屏幕可以伸缩的手机

IT之家11月13日消息 OPPO 昨日宣布，将于 2020 年 11 月 17 日 - 18 日在深圳举办 OPPO 未来科技大会 2020 （OPPO INNO DAY 2020）。届时，OPPO 副总裁刘畅将展示 3 款概念产品与 2 套技术系统。猜测会包含屏下摄像头类机型等。

而今日，外媒 LetsGoDigital 发现了一份 OPPO 申请的新专利，显示 OPPO 似乎正在开发可伸缩型的智能手机。

这份专利描述了一种上下拉伸或者说垂直方向上的折叠机型。从最大形态看，该机与目前主流机型一般无二。但他可以通过将长边压缩（或指拉伸、卷曲等方式）进行折叠，最小状态下预计接近整机的一半体积，类似于拉伸式折叠的三星 Galaxy Z Flip。该专利于四月底申请，今日正式公布。

此外，OPPO 此专利采用了屏下摄像头技术，疑似为卷曲性质的柔性屏，“既小又纤细，可以放在口袋里”。

为方面读者理解，外媒制作了以下渲染图。

▲ 由小变大、由短到长的过程，图源 LetsGoDigital，下同

▲ 可伸缩部分展示

IT之家提醒，该设计目前仅是一种专利，并不代表 OPPO 一定会量产该机型，尤其是良品屏下摄像头和更先进的柔性屏无法规模量产的当下。