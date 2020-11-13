荣耀新机配置曝光：与华为 nova 8 SE 相近似

IT之家11月13日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，荣耀即将发布新机，该机将采用 6.53 英寸 FHD + 分辨率 60Hz 刷新率的 OLED 水滴屏，前置 16MP 镜头，后置矩阵四摄模组，包括 64MP+8MP+2MP+2MP。

其他方面，该机采用联发科天玑 800U 处理器，支持 66W 快充，内置 3800mAh，厚约 7.46mm，重 179g，将提供幻夜黑、冰岛幻境、钛空银、蓝水翡翠四种配色。

随后，有细心的网友发现该机配置与 11 月 5 日所发布的友商 nova8 SE 极为相似，而该机目前售价 2599 元起。

华为 nova 8 SE 手机标配版搭载了天玑 720 处理器，外观采用了几何立体主义设计，厚度为 7.46mm，重量为 178g，屏幕为 6.53 英寸FHD+分辨率的 OLED 水滴屏，支持 HDR10，DCI-P3 色域。

华为 nova 8 SE 采用了后置四摄，分别为 64MP 主摄、8MP 超广角、2MP 微距和 2MP 景深镜头。华为 nova 8 SE 采用了首创的单芯双路三电极快充方案，内置 3800mAh 电池，支持 66W 超级快充。

荣耀新机目前定名和售价等信息尚不得而知，IT之家将跟随后续报道。

