理想汽车第三季度营收 25.11 亿元，交付 8660 辆

11月13日，理想汽车发布第三季度财报。财报显示，理想汽车2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。非美国通用会计准则下，第三季度净利润为1600万元，第二季度净亏损为1.59亿元，非美国通用会计准则净损益在本季度扭亏为盈。财报显示，理想汽车第三季度共交付8660辆。

·2020年第三季度汽车销售收入24.65亿元人民币，环比增长28.4%。2020年第二季度汽车销售收入为19.19亿元人民币。

·2020年第三季度汽车销售毛利率19.8%，较第二季度的13.7%提高6.1个百分点。

·2020年第三季度总营收25.11亿元，较第二季度的19.47亿元增长28.9%。理想汽车表示，营收的增长主要得益于新车交付量的快速增长。

·2020年第三季度整体毛利为4.97亿元，较第二季度的2.60亿元增长91.3%。

·2020年第三季度整体毛利率19.8%，较第二季度的13.3%提高6.5个百分点。理想汽车表示，毛利率的提升主要得益于部分零部件采购价格的下降，以及产量提升带来的单车制造成本的下降。

·2020年第三季度经营性亏损1.80亿元，较第二季度的1.76亿元增长2.1%。非美国通用会计准则下，第三季度经营性亏损为4502万元人民币，相较于第二季度的1.76亿元下降74.5%。

·2020年第三季度净亏损1.07亿元，相较于第二季度的7516万元增长42.2%。非美国通用会计准则下，第三季度净利润为1600万元，第二季度净亏损为1.59亿元，非美国通用会计准则净损益在本季度扭亏为盈。

·2020年第三季度经营性现金流为9.30亿元，较第二季度的4.52亿元大幅增长105.8%，连续两个季度实现经营性现金流为正。

·2020年第三季度自由现金流为7.50亿元，较第二季度的3.01亿元大幅增长149.3%，连续两个季度实现自由现金流为正。

·截至2020年第三季度末，理想汽车现金储备达189.16亿元，相比2019年底的37.09亿元大幅提升，为核心技术研发、销售服务网络的拓展提供坚实保障。