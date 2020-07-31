理想上市了，离特斯拉还差 18.3 个蔚来

不同于特斯拉、蔚来们经历过大风大浪，理想汽车 “悄悄”地赶了上来。

这是中国电动车创业者的 “第二枪”，美国上市的第三家电动车企。这次，镁光灯打在了成立刚刚五年的理想汽车身上。

北京时间 7 月 30 日晚间，美国东部时间 11 点，李想带着理想汽车成功登陆纳斯达克，股票代码为 “ LI ”，发行价 11.5 美元，开盘涨幅超 40%，市值逼近 140 亿美金，此前还一度提早结束招股，受到投资人夹道欢迎。

这在当前的大环境下颇为难得，比起蔚来刚出生就被追捧，理想凭借独特的产品路径和口碑一步步奋起直追。

当然，那位像 “首席推荐官”一样的男人，美团创始人王兴的站台，也为理想汽车快速 “破圈”赚足了眼球。

一位汽车行业资深人士向网易科技评价这次理想赴美 IPO：电动车是长期看好的，但特斯拉带动的这波 “电动车牛市”理想没赶上，市场需要时间消化掉这波上涨才能再迎来回弹。

截止收盘，理想市值 139.17 亿美元，略低于蔚来的 143.04 亿美元；相比 2757.38 亿美元的特斯拉，理想还差了 18.3 个蔚来。

理想汽车凭什么？

虽然中国新能源汽车产销已经连跌 12 个月，但从 7 月份开始，市场明显回暖，随着防疫形势的好转，下半年将稳步上升——新能源汽车专委会会长李金勇预测，2020 年中国新能源乘用车的销量估计在 120 万辆 - 130 万辆。

明显起势的还有高端电动车市场，比亚迪、北汽们的平价走量型电动汽车完成了前期市场教育，而当消费者的需求进一步提升，续航焦虑也随着电池技术进步而缓解，人们希望有更多样化和更高端的产品供选择。

现在的接力棒到了特斯拉、蔚来、理想们手里。

和前辈特斯拉们不同，理想汽车的特点在于是增程式电动车，后为易懂改称混动说法，总之可加油可加电，没有里程焦虑，对于技术路线的选择，孰优孰劣还难下定论，但后者一定 “击中”了里程焦虑敏感性用户。

这也反应在了订单上，截止 2020 年 6 月 30 号，理想汽车已交付 10,473 辆理想 ONE，其中 2020 年第二季度共交付 6,604 辆。交付破万的速度快于蔚来。

除了外在的市场回暖和 “没有里程焦虑”的标签，还有理想内在经营风格的加持。

这也是投资者们认可理想汽车的原因之一，李想成了加分项。利益相关的王兴自不必多说 (李想股权占比 25.1%，王兴和其关联方占比 23.5%)，投资人更是看中了李想在经营方面的思路。

车刚开卖就实现盈利，以及极强的成本控制，招股书显示，2020 年第一季度，理想汽车实现营收 8.4 亿人民币，实现毛利 6828.8 万人民币，毛利率为 8.02%，这都实属不易。

当然隐忧依然存在，如何在消化完首批订单后持续提升预定量，李想给出的答案是多开店，效果还有待进一步观察。

总之，自证的量产交付能力、技术产品迭代的效率，以及李想颇具个人风格的管理，都助推了这家成立五年的造车新势力跑在了前面。

为何这次是李想？

招股书的讨论已经很多了，我们再来聊聊李想其人。

早在四年前，李想就为自己做的事情定下了基调：我们不是互联网造车，我们是一个真正的一个汽车企业——自己做研发，自己生产制造，自己提供销售和服务网络。

然后便一头扎进创业大潮，偏居江苏常州打磨生产线，据源码资本创始合伙人曹毅向网易科技回忆，在 2016 年初我们 A 轮投资理想汽车时，我们就组织几位码会小伙伴去他们最早来广营的朴素简单的小办公室交流，李想给大家的印象非常深刻。

李想是源码资本早期 LP，同时，源码资本也是理想汽车的 A 轮主要投资方。刚刚，在挂牌前夕，明势资本创始合伙人黄明明也发文，在过去的 5 年中，无论理想汽车是停留在脑海中的一个构想，还是调整产品推倒产线重来、融资环节多次碰壁不被认可的艰难时刻，明势资本始终都是最坚定支持李想的投资机构，原因只有一个：“相信李想！”

明势资本是理想唯一的天使轮机构投资人，并且连续跟投七轮。

文章还谈及理想汽车颇具争议的增程式电动方案，黄明明曾问李想 : “是否每一次的选择都觉得孤独?”李想的回答是：“我没有故意在意和别人一样还是不一样，而是更关注到底什么是事实的真相。”

“这个行业很大，现在还在变革的初期，需要长跑耐力型选手，有节奏上台阶，延迟满足。能看到理想在不断定义和实现行业核心和边界。”曹毅对李想更是称赞有加，“巨大的行业、大的底层变化在孕育、S 级的创业者、优秀的商业自然属性等等这些都在理想这家公司上能看到。”

他告诉网易科技，李想个人从 2011 年前后就开始思考智能出行服务这个赛道，明锐的察觉汽车制造业，这个有些传统的产业将会引来第三次机遇期。

这一切，没人想到会发生的这么快，但引领这次机遇期的是马斯克，很快，中国的创业者们赶了上来。

电动车要成了？

特斯拉市值超越丰田成全球第一大车企，引发了一波电动车板块大牛市，全球视角下，电动车路线无疑从产品向还是商业向都已经跑通。

在中国，理想汽车成功 IPO 给这个行业注入了新的信心；蔚来汽车不断获得资金注入，新一款 EC6 的交付箭在弦上；小鹏汽车、威马汽车都传来筹备 IPO 的消息。

源码资本创始合伙人曹毅坦言，我觉得在早年大家看特斯拉主要看 “电动化”这个变量是否能强力持续撼动庞大古老的汽车产业，在这个视角下大部分会选择保守，认为挑战巨头太难了。

但才短短数年，大家逐渐意识到，比 “电动化”更大的变化力量是 “智能化”，“智能化”对传统巨头的挑战是巨大而持续的，这就给了新公司更大的时空去立足、发展。

现在，越来越多的消费者愿意关注和试驾电动车，更明显的风向标是，看的时候他们不在乎自己是燃油车指标还是电动车指标。

理想汽车的上市便是又一个风向标，这个行业历经磨难，异常艰难，但现在仿佛起风了！