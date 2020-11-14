Firefox 83 将默认启用 Warp 更新：大幅提升响应时间和加载速度

IT之家11月14日消息 据 Mozilla 昨日公告，在下周发布的 Firefox 83.0 版本中，将默认启用 Warp 优化。

SpiderMonkey 是 Firefox 浏览器中使用的 JavaScript 引擎。今年 9 月，Mozilla 团队完成了名为 "Warp" （也称为 WarpBuilder）的 SpiderMonkey 更新，针对 JIT(Just-In-Time) 编译器代码进行优化，加快了页面加载速度并改善了内存占用率。

Mozilla 的工程师表示，通过使用 Warp，我们已经替换了 IonMonkey JIT的前端（MIR 构建阶段）。下一步是删除旧的代码和体系结构。在 Firefox 85 中可能会发生这种情况，希望由此可以提高性能和内存使用率。对于 JS 密集型工作负载，仍有很大的改进空间。

之后他还描述了 Warp 的体系结构，解释了 Warp 的工作原理以及它如何使 SpiderMonkey 更快。

IT之家了解到，Mozilla工程师表示，Warp 可通过减少内部类型信息的数量来提高 Firefox JavaScript 的性能，这些信息与其他优化一起被追踪优化。因此 Warp 可以带来更高的响应速度和更快的页面加载速度。

在启用新特性之后，64位 Windows 下的 Google Docs 的加载时间降低了 20%，Android Reddit SpeedIndex 的加载速度加快了 13%，PDFPaint 的加载速度快了 18%，其他地方同样也有一定的改善。