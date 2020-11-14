香橼「做空」蔚来，三大造车新势力股价纷纷跳水

两年前曾建议买入蔚来股票，而在昨日美股盘中，做空机构香橼突然发推称，蔚来股价已经脱离合理范围，应该“腰斩”，目标价应为25美元。

值得一提的是，两年前香橼建议 “买入”时，蔚来汽车股价仅为 7 美元，随后一路飙涨突破 50 美元，仅年内就大涨逾 10 倍。

来源：香橼推特

受 “做空”消息影响，蔚来、理想、小鹏股价纷纷大跳水，暂停了此前几日大涨的势头。

超预期财报引发大涨，香橼发推 “打回原形”

中概新能源电动汽车股周五早盘集体大涨，理想汽车、小鹏汽车和蔚来汽车集体创新高。其中，蔚来一度涨超 10%，理想一度涨近 30%，小鹏一度涨超 12%。在上个交易日里，三家公司的股价分别大涨 12%，27%、33%！

股价暴涨与蔚来近期不错的交付成绩，以及小鹏、理想此前发布的超预期财务报告有关。

2020 年 8 月 11 日晚，蔚来汽车交出了其史上最亮眼财报，首次实现毛利率转正，其综合毛利率达到 8.4%，大大超过了市场给出的 2.98% 的预期。根据乘联会公布的最新数据，2020 年 9 月，蔚来共交付了车辆 4708 辆，同比增长 133.2%，创单月交付量新高；前三季度，蔚来累计交付 26375 辆，超越去年全年水平，也完成了七个月连续同比增长的壮举。

对于这份成绩单，李斌显然很满意，他表示：“我们已经从 ICU 过度到了普通病房”。

美东时间 11 月 12 日盘前，小鹏汽车发布的上市后首份财报显示：2020 年第三季度总收入为 19.90 亿元（2.93 亿美元），同比增长 342.5%，超出华尔街预期的 2.846 亿美元；调整后每股亏损 0.32 美元，相比较而言华尔街预期每股亏损 0.18 美元。小鹏第三季度总交付量达 8578 台，同比增长 265.8%。作为特斯拉国产 Model 3 的竞争对手之一，小鹏 P7 在第三季度交付量达 6210 台，第二季度的交付量为 325 台（该车型于二季度末开始交付）。

小鹏汽车预计，第四季度将交付 1.0 万辆电动车，意味着同比增长 211%；总营收将达到人民币 22 亿元，相当于 3.32 亿美元。

财报发布后，小鹏汽车周四开盘大涨 33%，报收于 44.73 美元。该公司股价在周五开盘后仍然大涨 7.27%，至 47.98 美元。

11 月 13 日，理想汽车发布第三季度财报。财报显示，理想 2020 年第三季度总营收 25.11 亿元（3.698 亿美元），较第二季度的 19.47 亿元增长 28.9%，超出华尔街预期的 3.42 亿美元。非美国通用会计准则下，第三季度净利润为 1600 万元，第二季度净亏损为 1.59 亿元，非美国通用会计准则净损益在本季度扭亏为盈。财报显示，理想第三季度共交付 8660 辆。

理想汽车预计，该公司第四季度的交货量将在 1.1 万辆到 1.2 万辆之间，比第三季度增长 27% 到 38.6%；总营收预计将在 4.578 亿美元至 4.994 亿美元之间，较第三季度增长 23.9% 到 35.1%。

财报发布后，美股周五盘前，理想汽车股价涨幅一度超 20%。截至 12 日收盘，理想汽车股价为 31.78 美元，大涨 27.27%。

据东方财富网统计，在全球市值排名前 30 的知名汽车厂商中，中国企业有 10 家，有 2 家企业冲进前 10。截至 11 月 13 日港股收盘，比亚迪市值约 724 亿美元，超越戴姆勒的 659 亿；蔚来市值 652 亿美元，超越通用和宝马；长城汽车市值 359 亿美元超越福特；小鹏汽车市值超 300 亿美元，理想、吉利等车企市值也均超 200 亿美元。

值得一提的是，蔚来 652 亿美元市值，成交 160 亿美元，全美市场第一，力压上万亿市值的苹果、亚马逊。有网友评论称：“我们虽然没有市值最大的股票，但我们有交易量和换手率全球最大的股票！”

来源：东方财富网

而在周五盘中，香橼 “做空”之后，三大造车新势力的股价纷纷跳水。截至周五收盘，小鹏汽车股价下跌 6.13% 至 41.99 美元；理想汽车股价下跌 1.83% 至 31.20 美元；蔚来汽车股价下跌 7.74% 至 44.56 美元。

香橼 “做空”蔚来的三大原因

两年期建议买入，两年后掉头 “做空”，为什么？据报道，香橼 “做空”蔚来主要有以下几个原因。

特斯拉 Model Y 中国定价拖累蔚来销售前景

香橼指出，蔚来汽车面临来自特斯拉的竞争，导致股价在高位难以为继。

特斯拉紧凑型 SUV Model Y 在中国投产，以及将节约的成本转移给客户的定价优势，直接冲击蔚来汽车的 EC6 和 ES6 销量前景，可能会损害近期市场情绪和蔚来的订单增长动能。

香橼援引德国银行的分析称，特斯拉中国产 Model Y 售价将大大低于对蔚来构成威胁的关键价格点，前者可能从 48.8 万元大幅降至 35 至 40 万元之间。德意志银行表示，现在中国本土分析师预测，特斯拉 Model Y 的定价将大大低于对蔚来构成威胁的关键价位。天风证券最新研报指出，中国产 Model Y 的起家可能为 27.5 万元，是非常诱人的价格。彭博社也在本周三称，“中国高端电动汽车的另一波降价浪潮即将到来，势必引发一场激烈的竞争。”

蔚来汽车相对估值是特斯拉两倍

香橼看跌蔚来的第二个原因是：估值过高，而且做空头寸太少，导致股价凭借轧空而上涨的机遇丧失。

目前，蔚来估值是未来 12 个月销售额的 17 至 18 倍，而特斯拉为 9 倍，双方差距创下历史新高。

香橼还提到，“股神”巴菲特于 12 年前入股支持比亚迪，其股价虽在今年飙升看着很疯狂，但公司实现了 220 亿美元营收，但估值仅为蔚来销售额的 3 倍。相比之下，尽管蔚来汽车营收实现大幅增长，毛利率在二季度首次转正，至今仍处于亏损状态。

与此同时，由于面临激烈竞争，蔚来在中国新能源汽车市场上的份额仅为 3%，而 10 月特斯拉在华销量是蔚来汽车的两倍多，早前特斯拉在美市占率更是接近 50%。

充斥大量投机者

美银美林当时的研究显示，在两年前香橼研究高调唱多蔚来汽车之时，该股 “主动流通量”（即并非由被动投资者持有的股数）的被做空比例可能超过 100%。

正是基于这一潜在的轧空动能，香橼才认为 “蔚来在通往股价 12 美元的道路上应该面临很小的阻力”。然而目前，蔚来的流通股被做空比例降至两年新低，“现在购买蔚来股票的人都不是押注公司本身或其潜力，而是在购买 3 个屏幕上跳来跳去的交易代码而已”，即具有投机属性。

来源：香橼

蔚来被做空股数已经创下近两年低点

香橼认为，“押注中国汽车市场电气化转型有更好的方法，现在是时候获利了结，并寻找下一个颠覆性技术了。”

相信蔚来？李斌曾经 “逆转未来”

在 2019 年里，蔚来经历了 “至暗时刻”：交付的 ES8 连续出现自燃事件、与亦庄国投和浙江吴兴融资被叫停、公司 CFO 出走、财务数据净资产为负数，账上现金一度仅剩 10 亿元。

2019 年 3 月，解禁期到来，蔚来股价持续走低，很快遭遇破发，10 月开始连续 5 周，蔚来均价在 1.5 美元左右。

2019 年 10 月 2 日，蔚来创下了股价历史新低 1.19 美元 / 股，仅为上市发行价 6.26 美元 / 股的 19%，这一市值也仅相当于其 A 轮融资后的估值。

蔚来在退市边缘不断徘徊，高瓴资本也选择清仓其股票。一时间，“蔚来没有未来”的言论充斥于市场间。

一年过后，蔚来股价一度实现 2456% 的涨幅，李斌实现 “逆转未来”。

香橼 “做空”，目前的股价跳水，蔚来能否扛得住？蔚来将于美东时间 2020 年 11 月 17 日收盘后（北京时间 11 月 18 日）发布 2020 年第三季度财报，李斌需要用事实说话。

值得一提的是，第三季度，蔚来共交付新车 12206 辆。李斌能否再次 “逆转未来”，让我们拭目以待。