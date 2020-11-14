群联详解全球最快 PCIe 4.0 SSD 主控 E18 ：12nm 工艺，7.4GB/s 超高速

IT之家 11 月 14 日消息 群联电子现已发布了新一代旗舰 PCIe Gen4x4 SSD 控制芯片 PS5018-E18，官方称其读写速度直接推升至 7.4GB/s (读取速度) 与 7.0GB/s (写入速度) 的效能极限，让 E18 成为目前市场上最快的 PCIe Gen4 SSD 控制芯片。

据介绍，E18 控制芯片搭载 12nm 制程以及群联独家的 CoXProcessor2.0 技术，官方称可以提供最顶尖的效能与杰出的电源功耗效率。E18 采用八通道的设计，将提供高达 1 百万的随机读取速度 (IOPS)以及最高 8TB 的使用容量。官方还表示，E18 控制芯片采用群联自主研发的多核心架构，不仅适合人工智能 AI 多任务运算，也适合游戏玩家、内容创作者。

群联董事长潘健成表示，当市场的同业才刚开始要发布他们的首款 PCIe Gen4SSD 产品时，群联已经与合作伙伴 AMD 共同发布 PCIe Gen4 生态圈且领先市场量产超过 1 年半的时间了。不过，群联暂未公布搭载控制芯片PS5018-E18的SSD何时上市。

IT之家了解到，三星也公布了 980 PRO 的主控芯片——Elpis，它是三星首个基于 ARM 架构的 8nm 制程新一代主控芯片，在实际处理命令集的时候，能够达到上一代 Phoenix 主控 4 倍的数据量。性能方面，在三星官方的 Samsung Magician 软件中，980 Pro 顺序读取达到了 7129MB/s，顺序写入达到了 5181MB/s。