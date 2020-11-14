IGN 推荐次世代主机专配电视，国产品牌上榜

IT之家 11 月 14 日消息 目前，索尼 PS5 和微软 Xbox Series X/S 次世代主机已经推出，对于追求游戏体验的玩家而言，好马当然要配好鞍，知名游戏评测媒体 IGN 今天针对于次世代主机的性能表现，推荐了几款不同品牌的电视产品，其中还包括了中国品牌的产品。

1、LG OLED65CXPUA

该机拥有快速响应的特性和原生 120Hz 的刷新频率，支持 HDMI 2.1 以及 FreeSync 和 G-Sync，IGN 评价这款产品为 “面向次世代主机的最佳高端游戏电视”，这款产品的售价为 2500 美元（约 16509.75 元），电视的钱能买 5 台主机了。

2.Sony XBR65X900H

同样是支持快速响应、HDMI 2.1，专为游戏主机打造的电视产品，该机支持可变刷新率以及低延迟（17.2 毫秒）游戏模式。此外，这款电视还可进行全阵列局部调光功能，在色彩表现和对比度上表现不俗。IGN 评价为 “面向次世代主机的最佳中端游戏电视”，该机售价 1399 美元（约 9238 元）。

TCL 55R635

该机采用 Mini LED 和 QLED 技术，颜色表现鲜艳。此外，由 240 个局部调光区辅助的 HDR 效果，可以实现较高的对比度。IGN 评价为 “面向次世代主机的性价比游戏电视”，该机售价 650 美元（约 4292 元）。

Hisense 55H8G

该机支持最高 700 尼特的亮度调节，同样支持局部调光（90 个）、量子点 HDR，此外，这款产品的特性还包括杜比视界、HDR 10、真 10bit 色深等。不过，该机唯一的缺陷是不支持 HDMI 2.1 接口，且屏幕刷新率最高为 60Hz，售价未知。

IT之家了解到，如果想要充分体验次世代主机的机能升级，最好的选择肯定是购买支持 HDMI 2.1、4K/120Hz 的电视，相信随着新游戏主机的大卖，转为次世代游戏主机而打造的电视产品会越来越多。