AMD Radeon RX 6800 基准测试曝光：比 RTX 3070 更快

IT之家 11 月 15 日消息 Basemark 是 GPU 领域的一个新基准测试软件，这个基准测试时间太短，也就是说游戏中经常出现的持续提升频率是无法用软件重现的。

不过，基准测试产生的分数，都可以用来进行对比。今天，Basemark“Radeon RX 6900 系列”的测试结果曝光，但要注意的是，实际上这不是 RX 6900XT 的测试结果，只是 Basemark 对 Navi 21 GPU 家族的显示方式，详细的条目细节显示，测试的显卡其实是 Radeon RX 6800。

该显卡采用最新的 27.20.14501.1206 驱动进行测试，该驱动支持 Big Navi。测试平台采用 Ryzen 9 3900X（12 核处理器），搭配微星 MEG X570 GODLIKE 主板，这是在发布会上确认支持 Smart Access Memory 技术的四款主板之一。

AMD Radeon RX 6800 使用 DirectX12 API（该软件使用同一个基准场景测试 Vulkan、DX12 和 OpenGL API）获得了 14635 分。这个分数实际上低于 GeForce RTX 2080 Ti，但仍优于 Geforce RTX 3070。同样，这也是 Big Navi 的 60CU 版本，所以是系列中较慢的。

详细页面确认其是 Radeon RX 6800 （看 GPU 驱动）：

AMD Radeon RX 6800 详细信息：

启用 DirectX12 API 后，RX 6800 得分最高：

IT之家了解到，AMD 将于 11 月 18 日推出 Radeon RX 6800 系列，该系列将有三个 SKU，均基于 Navi 21 芯片。