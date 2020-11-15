中国工程院院士邬贺铨：2020 年 8 月我国 IPv6 活跃用户数达 3.65 亿

11 月 15 日上午消息，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国科学院计算机网络信息中心（CNIC）主办的第二届中国互联网基础资源大会今日在北京举行。中国工程院院士邬贺铨出席并发表以《开发 IPv6 功能，增强网络设施能力》主题演讲。

邬贺铨指出，我国 IPv6 用户快速增长。据数据统计，2020 年 8 月，我国 IPv6 活跃用户数达 3.65 亿。

”从 IPv6 流量占比看问题出在 IPv6 应用不足。“邬贺铨指出，主要原因包括 3 个方面。第一，目前网站及应用大多数是 IPv6 首页可达，更深层次的链接还未支持 IPv6 访问。直播、游戏等流量集中的应用，核心内容支持 IPv6 访问的较少；第二，在流量中占比更大的视频多数是在固网上使用，而较多的家庭网络关尚不支持 IPv6；第三，CDN 和云平台的升级比例不高。

邬贺铨表示，基于 IPv6 的智能广域网能帮助业务自动部署、潜在故障识别和快速故障定位。

本届大会主题为 “夯实‘根’基，数‘聚’未来”，围绕网络强国建设大局，搭建行业交流合作创新平台，聚焦互联网基础资源领域技术前沿，推动互联网基础资源技术体系发展完善，夯实互联网应用根基，助推数字经济高质量发展。