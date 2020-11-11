中国电信欲对 23 万台 IPRAN U 设备重新招标：必须支持 IPv6 功能

从中国电信招标官网获悉，近日，中国电信将对 2020 年 IPRAN U 设备集采项目重新招标。

采购公告显示，本项目将集中采购 U1、U2、U3 设备产品总计约 23 万台。其中 U1 设备约 18.1 万台、U2 设备约 3.8 万台、U3 设备约 1.1 万台。

值得注意的是，在该次采购的 U 设备的技术要求中，中国电信方面要求三种设备均设备必须支持 IPv6 功能，包括：IPv6 静态路由协议、OSPFv3 协议、IPv6 业务接入。

众所周知，网络 IP 化趋势是近年来电信运营商网络发展中的最大趋势，在该趋势的推动下，移动网络的 IP 化进程也在逐步开展，作为移动网络重要的组成部分，移动承载网络的 IP 化是一项非常重要的内容。

早在 LTE 时代，中国电信便开始组织研究 IPRAN 技术标准和建设方案，在多个区域开展组网方案试点验证工作。此后，中国电信不断对现网 IPRAN 升级演进，如今已实现现网 IPRAN 支持 5G 业务、新老设备混合组网等多种复杂场景验证。

此外，中国电信以 IPRAN 为基础引入大容量新型设备和 SRv6/Flex-E 等新技术构建了 5G 承载网 Smart Transport Network，用于实现 3G / 4G / 5G 等移动回传业务、政企以太专线、云专线 / 云专网等 5G + 云网的统一承载。集团要求在关键网络转型期，借助重大工程推动技术创新，在中国电信 IP 网络已经全程使能了 IPv6 基础上，以 SRv6 为抓手实现技术引领，打造开放产业生态。