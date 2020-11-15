马斯克脑机芯片引发伦理担忧，率先在动物身上实验

埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下脑机接口公司 Neuralink 是众多研发大脑芯片的公司之一，尽管其芯片植入可能即将开始，但专家警告说，植入可能会带来伦理问题。此外，在动物身上进行实验也不道德。

图 1：马斯克旗下 Neuralink 只是众多研发大脑芯片的公司之一，尽管其芯片植入可能即将开始，但专家警告称，这会带来伦理问题

美国北卡罗来纳州立大学的研究人员指出，旨在增强认知能力的脑机接口 (BCI)技术可能会质疑人们所取得成就的真实性，因为它们可能被视为 “智能药物”的功劳。例如，Neuralink 的 Link 芯片目前专注于帮助那些有健康问题的人，但这位亿万富翁设想这种植入物 “为人脑添加了一层超级智能”。

研究人员提出的另一个担忧是在动物身上进行测试。大多数公司在人类身上测试前会首先将芯片植入哺乳动物体内，马斯克在猪身上展示了 Neuralink 的技术。北卡罗来纳州立大学的研究人员最近发表了两篇论文，讨论了这种大脑芯片引发的伦理问题，重点是大脑芯片如何提高认知能力。

这两篇论文的主要作者、北卡罗来纳州立大学的研究生艾伦 · 科恩（Allen Coin）说：“当患者接受人工耳蜗植入时，这实际上就是一种脑机接口，有助于改善他们的听力。没有人质疑病人的听力是否真的有问题。同样，认知增强型脑机接口设备也常常被当作类似的治疗工具，帮助病人克服困难。然而，我们现在听到了更多关于脑机接口设备在治疗应用之外提高认知能力的潜力，但关于它们的真实性仍存在争论。”

图 2：所谓的真实性是指，某人在多大程度上感觉到他们的能力和所取得成就是自己努力所得，而非大脑植入物的功劳

科恩的同事韦利科 · 杜布列维奇（Veljko Dubljević）称：“我们认为，这是因为这些脑机接口技术通常被认为是植入型的，这意味着这种设备实际上会对一个人的思想产生永久性或半永久性的改变，甚至是一种延伸。这些不是会消失的药物，它们会永远留在那里。

美国西北大学神经学家莫兰 · 瑟夫博士 (Moran Cerf)正在研究一种可以提升人类智力的芯片，他说这种芯片可能会在五年内投放市场。瑟夫博士表示：“芯片可以联网，然后进入维基百科，当我想到某个问题时，它就会给我答案。”然而，瑟夫本人也质疑这项技术可能带来的情报差距以及经济上的不平等。他称：“有些人可以通过考虑正确的投资来赚钱，而我们做不到。所以他们会变得更富有，会变得更健康，会活得更长。”

科恩和杜布列维奇还探讨了与真实性和机器增强智能相关的问题。当提到真实性时，他们指的是一个人感到自己的能力和所取得成就是自己努力所得，而非大脑植入物的功劳。杜布列维奇说：“机器增强智能指的是增强认知的脑机接口技术，这些技术还没有上市。“然而，它们显然是包括 Neuralink 在内的 BCI 开发者的目标。”

马斯克的初创公司目前专注于使用其 Link 芯片来帮助那些患有疾病的人，比如让四肢瘫痪的人能够用大脑控制技术。然而，这位亿万富翁提到了芯片的其他用途，包括为人脑添加一层超级智能。马斯克在之前接受采访时说：“Neuralink 的目标是有朝一日赋予人类数字人工智能超智能。如果你不能打败他们，那就加入他们吧！”

图 3：研究人员批评脑机接口技术在动物身上实验不道德

科恩和杜布列维奇指出，如果伦理学家关心服用 “智能药物”的人是否获得了更高的考试成绩，为什么他们对 BCI 没有类似的担忧？

除了对真实性的担忧，该团队还提出了在动物身上测试这些技术的问题。他们说：“在使用动物测试侵入性脑机接口技术时，也没有充分讨论与伦理相关的问题。毕竟，这些都是外科手术。”

默西赫斯特大学专家加勒特 · 弗拉斯 (Garrett Freas)认为，植入可能被认为是道德的，但在动物身上使用则是另一回事。他解释说，通过植入大脑芯片来改变动物的行为，“在许多不同层面上都会带来道德困境”。弗拉斯写道：“改变它们的行为，让它们对人类有益 (比如让牛吃更多的东西，以便它们能给我们提供更多的肉)，这在道德上通常是不受欢迎的。”