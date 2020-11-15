快进到绿魔现身，国内首个飞行滑板诞生：航程 20 公里，最高可飞 1000 米

IT之家11月15日消息 中国运载火箭技术研究院 14 所系统研发部近期研制出了我国首个飞行滑板，可用于解决交通拥堵、高空作业、灾害快速救援等难题。

IT之家了解到，这款滑板载重可达 80KG（考虑燃料负载后单人不可超过 130 斤），可飞行 20 公里，最快速度达到 150 公里/小时，最高飞行高度约 1000 米，但用途一般都是 100 米内低空飞行作业。

对此，众网友纷纷表示惊奇 “这不是蜘蛛侠里的绿魔吗！？”“快进到绿魔登场，快进到星际争霸！”。

公开资料显示，这款飞行滑板由五个微型涡轮喷气发动机提供动力，所需燃料来自操控者背负的燃料背包。

飞行滑板内置稳定化程序、数字飞行控制系统和直觉飞行控制系统。也就是说，飞行时，操控者只需直立站在飞行滑板上，手持遥控器控制飞行姿态亦或者通过控制重心改变姿态，类似于会飞的驾驶平衡车。

此外，由于配备了 5 台发动机，隐藏该飞行滑板哪怕遇到突情况，例如有一台发动机因故障停止运转，剩下的四台喷气发动机也能保证操作员安全正常的飞行。

值得一提的是，虽然其他国家早已研制出类似的装置，但火箭院的这种飞行滑板是是我国首个该类型产品，而且比国外相同的产品安全性和操纵性更高。