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半导体行业协会副理事长魏少军：中国芯片设计不受制约，主要卡在制造材料环节

凤凰科技 2020/11/15 13:34:47 责编：远洋
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11 月 15 日消息，在由中国互联网络信息中心（CNNIC）举办的第二届中国互联网基础资源大会上，清华大学教授、中国半导体行业协会副理事长魏少军发表演讲并表示，我国芯片设计不受国外制约，主要卡在制造环节，而芯片制造主要卡在材料环节，其中的光刻胶原料还需要大量的研究。

与此同时，他也表达了对全球疫情的担忧，因为疫情对全球经济产生巨大影响，如果疫情继续恶化，全球半导体行业将受到很大影响。

就我国半导体行业的发展现状，魏少军表示，“我国半导体中低端发展相当不错，近些年中国半导体的发展达到了让美国担忧的程度，因此才引起了美国对中国半导体行业的打压”，他称，中国的存储器领域将在近几年内和国外企业同台竞争，并在全球市场占有一席之地。

魏少军还谈道，突破信息领域核心关键技术，打造安全可控网络信息核心装备是我国网络信息领域的当务之急。正确看待我国网络信息系统的现状和面临的严峻挑战，从技术、产品、产业民生、社会治理、国家安全等多个维度认识建设网络强国任务的艰巨性。

芯片是支撑数字经济发展的基础，在他看来，在可以预见的未来，尚不会出现能够替代集成电路的其它技术，即使出现也需要数十年的时间、花费十数万亿美元，才能替代今天的集成电路。

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关键词：芯片

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