卢伟冰暗示 Redmi Note 9 即将到来：千元机的不二之选

在刚刚落幕的双 11 购物狂欢节中，Redmi 凭借 TOP10 中独占 6 席的骄人战绩一时间可谓风头大盛，其中去年上市的 Note8 系列仍然爆发着蓬勃的生机。据小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰最新透露，该系列机型上市后，3 个月全球销量破 1000 万，用户称赞 Note 系列为 “千元机的不二之选”。而此时卢伟冰发布这则消息，似乎也在暗示这该机的继任者——爆料已久的全新 Note9 系列即将到来。

外观方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi Note9 系列将提供 Note9 和 Note9 Pro 两个版本，并且二者在外观上的区别较大，其中标配版将采用开孔全面屏设计，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，机身背部后置圆形三摄相机模组；而高配版则采用居中挖孔全面屏设计，后置圆形四摄相机模组。

配置方面，全新的 Redmi Note9 系列均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率。标准版将搭载的是联发科天玑 720 处理器，而高配版则将搭载高通骁龙 750G 处理器，且还将有望搭载 1 亿像素主摄，传感器尺寸为 1/1.52 英寸，单位像素面积为 0.7μm，支持 9 像素合一也就是等效 2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。

据悉，全新的 Redmi Note9 系列最早有望在本月底发布，目前已经通过工信部的入网许可，按照卢伟冰微博最新的暗示，该机的起售价预计仍在千元左右。更多详细信息，我们拭目以待。