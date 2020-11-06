Redmi Note 9 已入网：一亿像素首次下放

IT之家 11 月 6 日消息 据此前消息，Redmi Note 9 系列国行新机暂定本月中下旬发布，现在新机已经入网工信部。

工信部信息显示，Redmi Note 9 系列包含两款机型，型号分别是 M2007J17C 和 M2007J22C，分别对应的应该是高配版和标准版，目前工信部还未公布新机的证件照。

今天早些时候数码博主 @数码闲聊站 曝光了 Redmi Note 9 标准版和高配版的详细配置，其中 Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单孔屏，前置 1300 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，搭载天玑 800U 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充，机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm，重 200g。

Redmi Note 9 高配版采用 6.67 英寸居中单孔屏，2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 30-120Hz 多档变速。搭载骁龙 750G 处理器，内置 4820mAh 电池，支持 33W 快充，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。

IT之家了解到，这是 Redmi 首次在千元档位机型中使用一亿像素摄像头，三星 HM2 传感器拥有 1/1.52 英寸大底，单位像素面积为 0.7μm。