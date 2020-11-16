微软推出 Xbox Series X/S 主机：硬件已改善，但还不足以推翻索尼

微软和索尼本周都发布了新的视频游戏机：微软的 Xbox Series X 和 Series S 售价分别为 500 美元和 300 美元，而索尼的 PlayStation 5 有两种型号，起价为 400 美元。

这两家公司发布的上一代游戏机持续了大约 7 年。微软和索尼通过最新的系统，采用不同的策略来吸引玩家，并从玩家身上产生更多的收入。

新冠肺炎大流行给了人们更多的自由时间来玩游戏。玩家可以在接下来的几年里继续沉迷于游戏中，这对两家公司而言都是巨大的商机。

游戏收入占索尼总收入的 24%，占微软收入的 8%。但微软更多地被认为是第三大最有价值的上市公司，仅次于苹果和沙特阿拉伯国家石油公司 (Saudi Aramco)，任何在游戏领域的成功都能让许多股东受益。

上次发生了什么

据科技行业研究公司国际数据公司（IDC）估计，2013 年，当微软推出 Xbox One 和索尼发布 PlayStation 4 时，索尼的新游戏机出货量为 420 万台，超过了微软的 380 万台。

索尼此前将 PlayStation 4 的价格定在 400 美元，比 Xbox One 的 500 美元低 100 美元。微软把时间花在宣传 Xbox 的娱乐功能上，而不是更直接地专注于游戏本身。最初，Xbox One 附带 Kinect，这是一种让人们通过语音指令和动作手势来控制 Xbox 的设备。这款游戏并没有大获成功，微软最终在 2014 年推出了一款售价 400 美元、不含 Kinect 功能的 Xbox 套装。

在后来的几年里，PlayStation 4 的用户可以玩到其他系统上无法玩到的独家游戏，包括《神秘海域 4》（Uncharted 4）、《地平线：零之曙光》（Horizon Zero Dawn）和《蜘蛛侠》（Spider-Man）。Xbox One 也获得了一些独家产品，包括《光环 5》(Halo 5)。

不过，根据 IDC 的数据，每年 PlayStation 4 的销量都超过 Xbox One。

自 Xbox One 发布以来，微软已经调整了其游戏策略。微软负责游戏业务的执行副总裁菲尔 · 斯宾塞（Phil Spencer）去年在接受媒体采访时表示，通常衡量成功的标准是游戏机出货量，但它没有用户粘性（包括玩游戏的人数）那么重要。

在这一转变之前，萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）领导下的微软其他产品也发生了变革。2014 年，纳德拉接替史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）担任首席执行官。该公司不再那么坚持维护 Windows 系统。它发布了针对安卓和 iOS 的 Office 应用版本，并将 Office 套件中的团队生产力应用带到开源操作系统 Linux 上。Linux 可以在 Windows 中访问。微软开始将 Office 用户迁移到订阅模式，并免费提供 Windows 10。

新的 Xbox X 系列和 S 系列没有像上次那样的独家新游戏。那么微软将如何脱颖而出呢?

答案就是 Xbox Game Pass，这是一项在线订阅服务，为顾客提供了 100 多种游戏的目录，涵盖了之前所有三款 Xbox 游戏机，可下载所有游戏，每个月只需 10 美元。微软计划随着时间的推移，推出新的游戏来加强这项服务，就像 Netflix 对视频的做法一样。

微软提供的服务比索尼新推出的 PlayStation Plus Collection 要广泛得多。如果用户订阅了 PlayStation Plus 在线多人游戏服务，就可以玩 20 款 PlayStation 4 游戏，每月收费 5 美元。

Game Pass 用户每月多支付 5 美元就可以在安卓设备上玩 Xbox 游戏：游戏通过微软数据中心在互联网上发布。（微软也想为 iOS 设备提供类似服务，但表示苹果的 App Store 政策阻止它这么做。）

移动设备的选择是对任天堂 Switch 的某种回应，后者在便携设计中提供了强大的游戏玩法。索尼的 PlayStation Now 云游戏服务不支持移动设备。

收购工作室

更多的游戏即将到来。

微软游戏部门一直在疯狂收购，它拥有 23 家游戏开发工作室，其中包括微软去年 9 月宣布以 75 亿美元收购 Zenimax 公司的工作室。这一数字高于 2018 年的 11 家工作室，也超过了索尼的 14 家工作室。据媒体本周早些时候报道，微软已经接触了日本的游戏开发商，日本是任天堂和索尼的故乡。

微软旗下的 343 Industries 工作室本应在今年假日季推出热门科幻射击游戏《光环》的下一集，与新款 Xbox 游戏机一起推出，但该公司在 8 月宣布，这款游戏将推迟到 2021 年。

相比之下，售价 500 美元的 PlayStation 5 和售价 400 美元的 PlayStation 5 数字版（不带光盘驱动器）都可以玩《漫威蜘蛛侠：迈尔斯 · 莫拉莱斯》（Marvel’s Spider-Man: Miles Morales）和《恶魔之魂》（Demon’s Souls）等独家游戏。PS5 还进行了软件改造和主控制器设计。

新 Xboxes 中没有任何这些功能，人们正寻找硬件改善作为选择微软的一个理由。

硬件改善确实存在，但可能还不足以推翻索尼。

微软现在关心什么

“在这一代产品中，我没有看到任何明显提升内容的技术，”被誉为 Xbox 之父的前微软员工谢默斯 · 布莱克利（Seamus Blackley）说，他是第一个推动微软与索尼较量的人。

布莱克利已经尝试过微软的新游戏硬件，他说他认为索尼的 PlayStation 5 至少在一开始会占据上风。

IDC 同意布莱克利的预期。IDC 游戏研究主管路易斯 · 沃德（Lewis Ward）说，他预计索尼今年将销售最多 500 万台 PlayStation 5 游戏机，微软 Xbox Series X 和 S 游戏机将销售 380 万台。（微软 Xbox 业务首席营销官杰里特 · 韦斯特 (Jerret West)在电子邮件中对媒体表示，微软将在今年销售其生产的所有游戏机，预计今年假期的游戏使用量将创下纪录。微软 Xbox 业务首席财务官蒂姆 · 斯图尔特（Tim Stuart）周四对 Jefferies 分析师布兰特 · 希尔（Brent Thill）表示，他预计今年第四季度和明年一季度将出现供大于求的局面。）

投资者对微软游戏机销售的关注度也有所下降。去年，微软引入了一个新的指标：Xbox 内容和服务营收增长，其中包括 Game Pass 和 Xbox Live 在线游戏服务的订阅量，以及面向非微软设备的《我的世界》(Minecraft)等热门游戏的销售。这一数字高于过去四个季度的整体游戏营收增长。

此外，更高的主机销量并不一定有助于微软的财务状况。摩根士丹利分析师基思 • 韦斯 (Keith Weiss)和乔希 • 贝尔 (Josh Baer)上月在一份发给客户的报告中写道，在截至 6 月 30 日的当前财年，微软的游戏机收入越多，该公司的总毛利率就会越低。

佛蒙特州（Vermont）游戏开发公司 Frame Interactive 的创始人 Ben Throop 表示，“我认为索尼可能会更快地推出硬件销售，但我觉得微软并不在意这一点。Ben Throop 已经开发了几款 PlayStation 游戏，他希望能买一台新的 PlayStation 和一台新的 Xbox——只是不是立刻就买。他说，与索尼不同，微软更注重吸引 Game Pass 用户，而不是移动游戏机。

韦斯特反驳说微软提供了有史以来最强大的主机，并声称微软绝对关心主机的销售。

“但只关注主机并不是评估游戏行业及其未来发展的完整方式，” 他写道，“与我们合作的开发者可以通过云服务使用台式电脑、主机和移动设备接触其他游戏玩家。所有新游戏玩家都有同样多的选择。”