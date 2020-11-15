苹果 Apple TV 应用现已登陆 PS5、PS4、 Xbox Series X/S 平台

IT之家11月15日消息 随着索尼次世代主机 PlayStation 5 的正式发售，Apple TV 应用现已登陆 PS5 和 PS4 平台。此外，据微软方面，Apple TV 应用已于 11 月 10 日登陆 Xbox Series X/S 平台。相信部分拿 Xbox 当机顶盒的小伙伴已尝试此功能。

Apple TV 应用程序将允许 PS/Xbox 用户以流式传输基于订阅的 Apple TV+，Apple TV 频道（如 AMC + 和 CBS All Access）以及 iTunes Store 中的内容，以及 iTunes 库中的现有内容。

以上多款主机用户现在可以通过相关 App 尝试连接 Apple TV+ 订阅服务，享受苹果原创剧集、电影，当然也支持在 PS/Xbox 平台上直接购买、租借苹果拥有的影视内容。

此外，在 Apple TV 应用中，用户还可以串流播放 Acorn TV、Mubi 等订阅频道。

IT之家了解到，Apple TV 应用程序已在部分三星、索尼、LG 和 Vizio 电视上提供，并已于 11 月 12 日在 PS5 和 PS4 上发布，未来还将登陆更多设备。