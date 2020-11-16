小米崔宝秋：万物互联的时代，AIoT 的市场比手机要大得多

手机之外，AIoT 成为了小米另一个重要的发力点。

在 11 月 5 日召开的第四届小米开发者大会上，小米移动端深度学习框架 MACE Micro 发布，这是小米单独为小规模 IoT 产品打造的 AI 引擎。语音助手智能助手小爱同学 5.0、开源自然语言处理平台 MiNLP 3.0、“一指连”UWB 也在同日发布。

在小米开发者大会上，AIoT 成为了仅次于手机的重点。小米判断，面对消费升级，将来个人联网设备会越来越多，未来 AIoT 市场大有可为。

小米集团副总裁、集团技术委员会主席、信息安全与隐私委员会主席崔宝秋在接受凤凰网科技（微信搜：iFeng 科技）独家专访时也表示，“AIoT 市场未来的竞争肯定会加剧，但是这个市场非常大。在万物互联的时代，AIoT 的市场比手机要大得多。”

崔宝秋认为，此次发布小爱同学 5.0 的愿景是让 AI 有温度，要既能保护用户的安全和隐私，又能真正了解用户需求，这一方面要求小米针对安全和隐私制定高标准，同时也让 AI 向着更人性化的方向发展。 针对此次发布的移动端深度学习框架 MACE Micro，崔宝秋谈道，“MACE Micro 把问题解决在端上，保护用户的数据和隐私”。其将 AI 推理、AI 运算放在端上实现，同时通过技术手段加强隐私保护，让用户对自己的数据更加具有知情权和控制权。

公开资料显示，目前小米 IoT 平台已连接 IoT 设备数超过 2.71 亿。 作为连接 AIoT 设备与用户的关键，崔宝秋认为，小爱同学在 5G 时代是无处不在、并且与时俱进的。“它会学习用户的社交关系、生活习惯，以及知识图谱、医疗法律知识等，成为一个贴心的个性化服务产品”。

AIoT 的市场比手机要大得多

凤凰网科技：如何看待 AIoT 在中国市场的竞争与未来前景？

崔宝秋：从技术层面来说，我个人的观点是重视任何一个可能的竞争对手。AIoT 市场未来的竞争肯定会加剧，但是这个市场非常大，在万物互联的时代，AIoT 的市场比手机要大得多。从数据层面（IoT 设备）可能是已有移动社交的数十倍，未来还有 10-20 年的发展前景。

我认为，5G/6G 将带来万物互联的智能新时代，小米现在强调手机 + AIoT，手机是小米的核心，我个人判断 AIoT 将是一个非常大的市场，它超出了移动时代安卓和 iOS 两大阵营，未来 IoT 可能更多玩家涌入。

凤凰网科技：对于 IoT 行业会有统一的标准化协议吗？

崔宝秋：安卓花了十年功夫解决碎片化问题，形成了标准化、统一的协议。在场景多元、更加碎片化的 AIoT 时代要形成统一的全球标准，我觉得难度很大。

凤凰网：这种碎片化可能会长期的持续下去吗？

崔宝秋：会。但是市场非常大，小米欢迎更多的玩家进来，我们有底气在某些技术方面继续领先。

凤凰网科技：从技术层面而言，小米领先于同行业竞争对手优势是什么？

崔宝秋：我觉得我们在技术上是有些优势的，比如 IoT 模组的演进速度比较快；比如我们很早就开始强调端上的 AI 推演、开源，尤其基于大数据和深度学习的 AI 技术，加上小米一款爆品上几千万销量的硬件优势，会形成一个良性的闭环；小米极致性价比背后高效的供应链管理，让整个集团信息化在一个很高的水平；小米在对用户十分了解，我们知道用户需要什么。

小爱要摆脱 “冷冰冰” 要可爱、有温度

凤凰网科技：从小米内部来看，小米有哪些是其他 IoT 企业学不来的，能让小米在这个行业保持领先？

崔宝秋：我想从 IoT 到 AIoT 的质变谈起。有三个原因促成了这个质变，首先是交互，原来需要登录、注册、下载，现在叫一声 “小爱同学”他就可能就成为我们的用户，AI 会带来多模态交互；第二个原因上是个体到整体的需求跨越，以前只是买一个设备，今天大家需多个去中心化、整体智能的设备，包括智能家居、车载、可穿戴（设备等）；第三个原因是以人为中心，我觉得小米体系对用户是有强大吸引力的。

凤凰网科技：小爱同学 5.0 跟之前的产品对比有哪些显著区别？

崔宝秋：小爱同学 5.0 增加了主动式提醒，更加贴心。小爱在慢慢朝我刚才描绘的整体智能推进，比如之前就近唤醒，唤醒最合适场景下的产品。现在我们在推动整体智能，包括协同建议、协同提醒等。

凤凰网科技：整体智能有哪些实现场景？可以举个例子吗？

崔宝秋：比如有湿度计、加湿器、小爱音箱三个设备，湿度计发现太干燥了，会将这个信息告诉小爱音箱，小爱音箱会主动提醒主人并控制加湿器开关，小爱同学就扮演这样一个嘘寒问暖的角色。回到刚才你的问题，我觉得小爱同学还没有实现 “质变”，接下来的多轮对话等能力是我们要继续发力的。

凤凰网科技：刚才您用了一个词叫嘘寒问暖，这是小爱同学区别于其他智能助手的方向吗？会不会有些用户不太喜欢被打扰？

崔宝秋：我觉得应该有一个度。亚马逊 Echo 发布的时候，小爱同学已经落后两代了，不带屏音箱都没有面世。但是当时有观点认为，Echo 还是冷冰冰的一问一答模式。我觉得未来小爱要摆脱这种冷冰冰的感觉，一定要考虑个性化，它要像人一样，要是可爱的、有温度的。

智能音箱是 AI 还是 “监听器”？

凤凰网科技：您聊到小爱同学将很多数据放在云端处理，这个过程如何保护用户的隐私？

崔宝秋：可能有人觉得智能音箱 24 小时在监听家里的对话，其实并非如此。

小爱同学会有两秒的触发机制，一旦触发才会收集两秒数据上传，而这两秒时间主要是为了解决误唤醒。

凤凰网科技：比如用户的车牌号、家人的名字等信息小米能够调取吗？

崔宝秋：这些数据是在小米的服务器上进行加密存储的，小米对这些数据有严格的防控，任何工程师都无法轻易调取。

凤凰网科技：有时候服务器也不是万无一失的，怎么防范用户数据被窃？

崔宝秋：小米云服务对安全要求级别很高，需要服务器保险箱的各种密钥，进行分布式存储，盗窃数据是很难实现的。

凤凰网科技：5G 会催生来云服务、VR、AR 产业的蓬勃发展，个人信息存在云端，之后可能不需要带手机，小爱同学能在不同的屏幕、场景中无处不在，这种设想何时才会实现？

崔宝秋：我觉得 5G 时代的小爱同学是无处不在、并且与时俱进的。它会学习你的社交关系、生活习惯、知识图谱、医疗健康、法律顾问等，日渐成为一个贴心的个性化服务产品，但是我们仍然强调 MACE Micro 把问题解决在端上，保护用户的数据和隐私。 我们最近也在关注 6G，6G 时代更多的是泛在的智能，数字孪生、远程办公、AR、VR，这些在 6G 时代都会出现。二者就像低分辨率和高清照片一样，今天的 5G 时代可能是低分辨率的，6G 时代可能高分辨率的。未来 AI 带来的数字孪生细粒度将会更高，现在可能是粗粒度的孪生，大概就是这个意思。

凤凰网科技：感谢您接受凤凰网的独家采访。