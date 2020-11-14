联发科 MT6893 工程机跑分出炉，单核性能强于天玑 1000+

IT之家 11 月 14 日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日放出了一份联发科新 SoC 之一的 MT6893 工程机跑分，且表示小米已开案测试，但随后改为 Redmi 蓄势待发，或暗示将由 Redmi 某款新机搭载。

通过查询可知，目前搭载联发科 MT6893 芯片的工程机单核跑分可稳定在 4000 分左右，强于目前的联发科最强芯天玑 1000Plus，而多核得分约为 10k-11k 之间，相比天玑 1000 + 的 11k-12k 勉强达标，但该博主称该工程机还有进一步优化的空间，因此该芯片量产版性能有望持平甚至超越天玑 1000+。

通过 Geekbench 测试可知，该芯片拥有 8 个内核。

据国外媒体报道，联发科本周宣布，它即将发布一款 6nm 制程工艺的 5G 芯片。这款 5G 芯片的型号为 MT689X（最后一位数字尚不清楚），采用 ARM Cortex-A78 核心设计，主核最高频率 3.0GHz，将由台积电 6nm 制造。外媒称，MT689X 的 CPU 频率和架构与三星 Exynos 1080 相同。

但该博主表示该 MT6893 样机参数是一颗 2.8Ghz± A78+3*2.6Ghz± A78+2.0Ghz± A55+G77MC9，频率和 Exynos1080 基本一致。此外，该芯片可能会有超频版。

IT之家了解到，三星 Exynos 1080 处理器采用三星最新的 5nm 制程，但同样是一个 2.8GHz 的 Cortex-A78 内核、三个高性能的 2.6GHz Cortex-A78 内核和四个高效的 2.0GHz Cortex-A55 内核组成。

此前有爆料暗示，MT689X 应该会在今年年底前发布，很可能会搭载在一家中国公司的手机上，而搭载 MT689X 芯片的手机零售价可能为人民币 2000 元。

值得一提的是，数码闲聊站此前称，联发科正在准备两款新的芯片产品，型号为 MT6893 和 MT6891，因此上述跑分型号与联发科官宣型号不一定是同一颗芯片。