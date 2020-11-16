【IT之家评测室】7999 元能带来什么体验？OPPO 智能电视 S1 评测

上个月 19 日举办的 OPPO 智美生活发布会上，OPPO 正式发布了首款智能电视 S1 和 R1 系列，这也是 OPPO IoT 战略中首款大屏系列产品。OPPO 智能电视的发布，意味着 OPPO 开始扩展大屏生态，更加聚焦个人娱乐、家庭家居等场景，补齐了 IoT 战略中最重要的一环。



本文评测产品 OPPO 智能电视 S1，是 OPPO 智能电视家族中的旗舰产品，7999 元的售价精准卡位中高端市场，在核心配置上更是疯狂堆料，极具诚意。

OPPO 智能电视 S1 采用悬浮全面屏设计，搭载了旗舰级的 MT9950 芯片，支持 WiFi 6，提供 8.5+128GB 存储，四核 A73 带来了超强算力和极速性能，同时采用了 65 英寸 4K QLED 量子点屏幕，并且支持 120Hz 超感刷新率和 NTSC120% 超广色域，18 个扬声器总功率达 85W，并且联合丹拿调音，系统生态上搭载全新的 ColorOS TV 系统，能够与 OPPO 手机、手表、耳机之间实现更便捷和智慧的融合。下面通过评测，我们一起更深入的了解这款产品吧！

第一部分：设计

OPPO 智能电视 S1 的屏幕尺寸为 65 英寸，虽然个头很大，但给笔者的第一观感就是两个词——精致和纤薄。这种精致感体现在方方面面，比如颇具质感的深空灰边框和底座，比如独特的悬浮式全面屏，再比如前薄后厚的底座设计等等。

以屏幕设计为例，OPPO 智能电视 S1 采用了全面屏设计，屏幕的上、左、右边框极窄，官方表示可视屏占比高达 98.6%，视野非常广阔，稍微隔两三米观看，OPPO 智能电视 S1 的边框几乎就是一条黑线，亮屏之后观感尤为震撼。

仔细观察屏幕边缘，会发现这块屏幕实际上是悬浮于边框之上的，并不是我们常见的那种屏幕镶嵌在边框内。这种设计会给带来一种观感上的高级感，同时也让边框看起来更加纤细。

此外，根据官方资料，这块屏幕的表面的低反射涂层反射率低至 1.5%，可有效降低环境炫光对人眼的干扰。

屏幕的上边框中央，是一枚智能升降摄像头，采用了 FOV 76 度广角摄像头，最高支持 2560x1440 超 2K 成像，支持 DPTZ 人脸追踪算法，自适应小天才视频通话。

OPPO 智能电视 S1 下边框略宽，但绝对不是大下巴，从正面角度看电视，会发现下边框的宽度和底座左右两侧支架的宽度视觉上基本是一致的，这种巧妙的设计让电视看起来更加的协调和美观。

在下边框的最中央，印有高亮设计的 OPPO Logo，logo 下略微凸出的部分是麦克风阵列。

底座同样采用了悬浮式设计，整体采用全铝材质 + CNC + 氧化工艺，金属底板前薄后厚，底座最右下侧还印有 OPPO 和丹拿的 logo，两侧的一体式铝质支撑杆在保证强度的同时也做到了纤薄的视觉观感，某些角度下屏幕宛如悬浮于空中。

背面的设计就非常简约了，纯黑的背板印有密密麻麻的横向条纹。背板左下侧是电源接口，右侧则是相关的数据接口（为方便直观了解，拍照时已将挡板拆下），包括：AV 音视频输入（ Mini 3in1）*1，Optical*1，网口（LAN）*1，HDMI 2.0 *1，HDMI 2.1*2（其中 HDMI 2 端口支持 eARC），USB 3.0 *2，DTMB（模拟 / 数字电视接口）*1。

支持 HDMI2.1 是一大亮点，可实现 [email protected]、[email protected] 的超清视频传输，并且还支持真 48Gbps 游戏体验，如果你已经预约了 Xbos Series X、PS5 等次时代主机，HDMI2.1 的接口就显得尤为重要了。

背板的正中央则是两个非常明显的大口径低音炮，中间印有丹拿的 logo。

第二部分：画质

OPPO 毕竟做蓝光起家，在影音方面的造诣可以说是有着先天的优势，在 OPPO 智能电视 S1 的画质打磨上，OPPO 影音团队可谓拿出了各种绝活。

先来看一下 OPPO 智能电视 S1 的纸面参数：

OPPO 智能电视 S1 搭载了 4K QLED 量子点屏幕，带来了 NTSC 120% 超广色域，色域覆盖面积接近普通色域 TV 产品 (NTSC72%)的两倍，支持 10 bit 色深，10.7 亿炫彩；支持 Super HDR 技术，采用了直下式背光，210 分区（14x15）控光，支持动态分区调光，峰值亮度 1500nits，常规亮度 650nits；支持 120Hz 刷新率，支持 VRR 48Hz-120Hz 可变刷新率。

在这些硬件基础之外，OPPO 智能电视 S1 还通过杜比视界 (Dolby Vision)认证，具有更宽的色域和高动态范围 (HDR)，支持 Dolby Vision/HDR10/HDR 10+/HLG 多种格式的片源解码；拥有德国莱茵 TÜV 低蓝光认证；支持 MEMC 运动补偿，还具备五大画质优化技术，包括色彩管理算法、清晰度算法、对比度算法等等。

我们先通过专业的 4K 测试图来看一下 OPPO 智能电视 S1 的画质与色彩表现（图像模式设为标准）。需要强调一点，下面呈现的图片，均由手机拍摄，并且上传有压缩和数码转换，故仅供参考，并不能代表 OPPO 智能电视 S1 真实的画质表现。

4K 分辨率测试

4K 色彩表现测试

在色彩表现测试中，色图球方面，OPPO 智能电视 S1 对灰、棕、黑等深色区域的颜色处理非常到位，均呈现出了均匀柔和的过渡。左上侧的 HSB 色彩系统和色彩分布图非常考验电视的显示能力，OPPO 智能电视 S1 的表现还是相对出色的，不过色彩分布图方面，绿色略有溢出，略微压制了黄色空间，对绿色的处理还有升级的空间。

4K 影调层次还原测试

影调层次还原测试测试图中，OPPO 智能电视 S1 表现的也相对不错，除了最右侧的黑色区域之外，渐变区层次分明，过渡自然。

色彩纯度

在色彩纯度测试上，OPPO 智能电视 S1 的整体效果平整统一，没有发现局部色偏的情况。在灰阶显示方面，S1 所呈现的黑色到白色的灰阶过渡非常细腻自然。

256 阶灰度测试

控光方面，经过IT之家的测试，OPPO 智能电视 S1 的表现也是可圈可点，得益于 QLED 的优势，以及直下式背光和 210 分区 (14*15)控光，没有发现屏幕有光晕、漏光等现象。

背光测试

OPPO 智能电视 S1 还内置了自适应环境光传感器，获取环境的照度，对应调节电视的显示亮度。

自适应亮度 GIF 演示

4K 图片展示（仅供参考，不代表真实显示效果）：

侧视角度

4K 视频（GIF 演示，仅供参考，不代表真实显示效果）

从笔者的个人主观角度来讲，OPPO 智能电视 S1 屏幕所呈现的直观感受就是色彩鲜艳、文字细腻、画面通透干净，特别是对一些红色、绿色、蓝色的处理，给人一种非常舒服的观感。此外，在一些高对比的场景下，S1 还能展现出不俗的 HDR 动态范围，非常有视觉冲击力。

再比如电视中所呈现的文字，只要你不是把眼睛贴近屏幕去看（生活中也没人会这么看电视），肉眼所观察的文字边缘基本没有锯齿感，换句话说，距离超过 1 米屏幕细腻程度自动达到视网膜级别。S1 的另外一个优势是 120Hz 高刷，虽然目前市面上的高刷影片并不多，但在一些别的场景，比如笔者将电脑通过 HDMI 接入电视，此时滑动桌面时就有种非常顺滑的体验，再比如你可以将一台高性能主机接入电视，120Hz 高刷将带来更高级别的 FPS 表现，这种感受是非常直观和明显的，可谓旦用难回了。

第三部分：音质

谈完了画质，再来讲一下音质。

按照官方的说法，OPPO 智能电视 S1 由 OPPO 声学团队和高端 Hi-Fi 音响品牌丹拿联名打造，搭载了 5.1.2 声道（中央声道 + 左右声道 + 左右环绕 + 低音单元 + 天空声道），立体环绕扬声器数量多达 18 个，85W 超大功率，并支持杜比全景声。

OPPO 智能电视 S1 采用杜比全景声（Dolby Atmos）技术，并支持 Dolby Audio 解码。

S1 音响方面的表现，给笔者的第一主观感受就声音洪亮，室内环境下，30 个音量就能产生非常震撼的音响效果，超过 50 个音量，几乎可以用 “震耳欲聋”来形容了。

音效模式切换 GIF 演示

在设置内，S1 还可以选择不同的音效模式，包括丹拿调音、音乐、自定义、影院等等。

在默认音效（自定义）下，笔者选择了蔡琴老师的《渡口》播放，大家可以看下面的视频：

OPPO 智能电视 S1 音质方面的另外一个亮点是经过了北欧丹拿大师的调音，开启丹拿调音后，音质会有浓浓的 “北欧味”，这里笔者选择了一首来自北欧冰岛录制的歌曲《水之湄》，大家可以看下面的视频：

第四部分：系统

OPPO 智能电视 S1 搭载了 ColorOS TV 系统，这也是 OPPO 针对智能电视大屏推出的系统，延续了手机 ColorOS 无边界的 UI 风格，采用了沉浸 UI 设计，带来聚焦内容的沉浸感、流畅快速的交互感受。

ColorOS TV 系统集成了极光 TV、酷喵影视、芒果 TV、奇异果 TV 四大视频平台，视频资源非常丰富，基本可以满足你对影片的需求。

主界面展示

电影资源 GIF 演示

同时支持第三方应用的下载，目前应用商店内有几十款 App 可供下载，其中包括 QQ 音乐、全民 K 歌等等。

S1 整合了动漫、在线教育、大屏云游戏等内容资源，从学习到娱乐、休闲，可谓一应俱全。

比如 AI 健身私教应用，利用摄像头的优势，OPPO 智能电视 S1 可作为你的家庭专属健身教练，AI 检测并纠正动作，智能生成个性化健身方案。

基于这枚摄像头，S1 还实现了视频通话的能力，包括微信视频快捷投屏、小微畅聊和小天才视频通话。微信视频快捷投屏目前仅支持 ColorOS 11 以上机型，在微信通话界面点击快捷键投屏，即可调用电视的摄像头、麦克风、扬声器等硬件，实现大屏视频通话。

小微畅聊则是 S1 内置的一款应用，通过微信小程序的形式实现手机和电视之间的通话，使用方法也非常简单，手机微信扫描小微畅聊内部的二维码，手机和电视绑定之后，即可点击通话按钮实现通话，还可以将腾讯小微添加微信好友到电视通讯录。

此外，OPPO 智能电视 S1 还实现了首家支持电视与小天才儿童手表视频通话，并支持电视端语音唤起和人脸追踪定位。

上文提到了 OPPO 智能电视 S1 具备了相当出色的画质表现，在系统层面，S1 还为用户提供了非常丰富的图像模式，包括标准、AI 画质、鲜艳、护眼、影院、体育、游戏、图片和自定义等等。

在每个图像模式下，你都可以自由的设置相应的亮度、饱和度、清晰度、对比度、色调、伽马、色温、甚至是动态对比度、数字降噪、平滑运动、色域转换等等。这一点必须要给 OPPO 点赞，OPPO 不仅提供了丰富的图像模式给用户，还给了他们较高的自由度，可以根据自己的喜好设置相应的画面风格。

图像模式切换 GIF 演示

不过需要强调一点，或许是早期系统版本的原因，IT之家在通过遥控器操控电视的过程中，偶尔会遇到卡顿和反应迟钝的现象，卡顿次数不多，但多少也会影响体验，希望 OPPO 后期的固件更新修复这个问题。

另外一点，S1 虽然内置了 128GB 的存储，但目前尚不支持 U 盘、硬盘里的文档与电视之间的传输，外部存储只可读，不可复制和转移，因此这 128GB 的存储空间，目前只能用来下载电视里的应用等。

第五部分：交互

OPPO 智能电视 S1 的遥控器也极具设计感，全金属机身，造型与此前 OPPO 发布的超薄仙贝快充头接近，机身纤薄，采用 Type-C 充电，最具独特的是与手机一样的侧边音量调节按键，一旦熟悉了，使用起来就格外方便。

遥控器上有独立的画质调节按钮、电源按钮、语音按钮等等。OPPO 智能电视 S1 的开关键也非常方便，按一下遥控器上的电源键是息屏、亮屏，长按则是关机，需要强调一点，虽然 OPPO 官方并未宣称 OPPO 智能电视 S1 开机无广告，但从IT之家的实际体验来看，这台电视开机是可以直接进入系统、没有任何广告的。

息屏状态下，OPPO 智能电视 S1 还可变为智能音响连接播放，具有歌曲播控、信息展示功能。

熄屏 GIF 演示

在遥控器之外，你也可以用 OPPO 手机、OPPO 手表作为电视的遥控器，OPPO 手机还支持点播功能。不过让笔者难以理解的一点是，OPPO 智能电视 S1 并没有加入到 OPPO 智能家居 App 内，反而需要重新下载一个名为 OPPO 电视助手的 App，在该 App 内，能查看观影记录、点播影片、多人投屏、作为遥控器使用等等。此外，当电视需要输入文本时，应用还会自动识别场景调用手机键盘进行辅助输入，功能比较丰富，但如果能融合到智能家居 App，消费者手机端的体验显然会更出色一些。

OPPO 智能电视 S1 也加入了 Breeno 智能语音助手，支持电视远场语音和遥控器语音唤醒（按语音键）。语音交互方面，支持语音拍照、视频通话、智能家居控制、信息查询等等。

在备受年轻人喜爱的投屏方面，S1 支持镜像投屏、投屏助手和 NFC 一碰闪投功能，并且还带来了 OPPO 独家四路投屏，可实现多人并肩作战，享受畅快淋漓的游戏体验。

S1 也随机附送了一枚 NFC 卡片，如果你是 ColorOS 11 用户，将 NFC 卡片轻轻碰触 OPPO 手机背面的 NFC 区域，即可将手机里的内容投屏到电视上，非常方便。

除此之外，S1 还支持针对 OPPO 手机、耳机的快速发现功能，以 OPPO Enco W51 耳机为例，在电视旁边开盖，电视即可弹出耳机连接的画面，用户即可快速与耳机连接，通过耳机播放电视里的声音，不打扰家人的休息。

总结：

虽然 OPPO 入局 IoT 不算早，但其产品的更新还是相当迅速的，从 OPPO Enco 系列 TWS 耳机到 OPPO Watch，再到 OPPO 智能电视，这些产品在 OPPO 的打磨下都走的是精品路线，这里的 “精”一方面指产品设计上的精致，另一方面则是体验上的 “精心”。

伴随着 OPPO 电视的发布，OPPO IoT 的布局也愈发的完整和清晰。OPPO 正通过电视大屏，打造属于自己的家庭智慧娱乐交互中心，给 OPPO 用户带来互融互通的交互体验。

当然，单从产品角度来看，这块绝佳的屏幕和不俗的影音表现就是它最强的竞争力，如果你对视听体验有着更高的要求，OPPO 智能电视 S1 会成为你不错的选择。