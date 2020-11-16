微众银行回应 “蛋壳公寓经营困局”：“租金贷”暂不上征信

11 月 16 日下午消息，针对近日蛋壳公寓爆出经营困局，与其合作 “租金贷”业务的微众银行在其官方微博发布公告称，根据租户与蛋壳公寓签署的《房屋代理租赁合同》，租户和业主已形成租赁关系，并已预付租金，享有合法居住权。建议租户在已付租期间继续居住，保障您的权益。
针对已被迫搬离的租户，微众银行建议，请登录 “微众银行租住消费贷款”公众号，回复 “信息登记”。微众银行将尽快向您核实确认，协助解決租赁纠纷，为您就贷款事宜做出适当安排，尽量保护您的利益。至少在 2021 年 3 月 31 号前，您的征信将不受影响。
“如您的合法权益受到侵害 (如强制清退、断水、断电等情况)，建议通过法律途径维护租户的正当权益。”微众银行表示。
今天下午，针对破产传闻，蛋壳公寓在官微回应称，没有破产，也不会跑路，请不要信谣传谣。此外，蛋壳公寓方面表示，公司目前的确遭遇资金困难，正在积极处理。
以下为微众银行公告全文：
公告
致微众银行租房消费贷款客户：
近日，我行关注到蛋壳公寓相关情况，我行对此高度重视并保持密切跟踪。从维护我行客户合法权益的角度出发，
我行建议 :
1、根据您与蛋壳公寓签署的《房屋代理租赁合同》，您和业主已形成租赁关系，并已预付租金，享有合法居住权。建议您在已付租期间继续居住，保障您的权益。
2、如您的合法权益受到侵害 (如强制清退、断水、断电等情况)，建议您通过法律途径维护您的正当权益。
3、如您已被迫搬离，请您登录 “微众银行租住消费贷款”公众号，回复 “信息登记”。我行将尽快向您核实确认，协助您解決租赁纠纷，为您就贷款事宜做出适当安排，尽量保护您的利益。至少在 2021 年 3 月 31 号前，您的征信将不受影响。
4、我行注意到有第三方以替租客办理贷款结清手续等名义向租客收取款项，提醒您不要轻信，以防上当受骗。
微众银行竭力保护消费者的合法权益，维护社会的稳定、和谐。如您有任何疑问，请与我行联系。
深圳前海微众银行股份有限公司
2020 年 11 月 16 日