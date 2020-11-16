微众银行回应 “蛋壳公寓经营困局”：“租金贷”暂不上征信

11 月 16 日下午消息，针对近日蛋壳公寓爆出经营困局，与其合作 “租金贷”业务的微众银行在其官方微博发布公告称，根据租户与蛋壳公寓签署的《房屋代理租赁合同》，租户和业主已形成租赁关系，并已预付租金，享有合法居住权。建议租户在已付租期间继续居住，保障您的权益。

针对已被迫搬离的租户，微众银行建议，请登录 “微众银行租住消费贷款”公众号，回复 “信息登记”。微众银行将尽快向您核实确认，协助解決租赁纠纷，为您就贷款事宜做出适当安排，尽量保护您的利益。至少在 2021 年 3 月 31 号前，您的征信将不受影响。

“如您的合法权益受到侵害 (如强制清退、断水、断电等情况)，建议通过法律途径维护租户的正当权益。”微众银行表示。

今天下午，针对破产传闻，蛋壳公寓在官微回应称，没有破产，也不会跑路，请不要信谣传谣。此外，蛋壳公寓方面表示，公司目前的确遭遇资金困难，正在积极处理。

以下为微众银行公告全文：