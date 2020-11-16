滴滴首款定制网约车 D1 细节公布：急行遇障自动刹车，乘客可调空调温度风量

11 月 16 日，滴滴出行举办 “滴滴开放日”，正式发布全球首款定制网约车 D1。这款车基于滴滴平台上 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据，针对网约车出行场景，在车内人机交互、司乘体验、车联网等多方面进行定制化设计。

滴滴表示，作为第一款为共享出行而生的汽车新物种，D1 由滴滴联合比亚迪共同设计开发，将引领汽车交通出行行业进入一个新的阶段。

本次滴滴开放日以 “Always Day 1”为主题，发布的首款定制网约车命名为 “D1”，寓意 8 岁的滴滴持续探索未知的精神，始终如一，不忘初心。

D1 采用清新的 “青果色”作为主打色调，有别于目前城市街道上车辆的常规颜色。它针对司机场景和乘客需求分别做了定制化设计。

针对司机，D1 采用了高度定制的超级座椅、移动公文包等，让司机在长时间驾驶工作中减缓疲劳。为降低司机的营运成本，D1 在租金、充电等方面更加实惠。D1 还联通了车与滴滴平台，通过一块 10.1 寸大屏实现车网一体操作。值得一提的是方向盘上的 “滴滴键”，司机师傅通过 “滴滴键”一键接单，再也不用在行驶过程中用手机接单。

对乘客来说，D1 是一款 “可遥控”的网约车。乘客上车前可以通过滴滴 App 调节车内空调温度、风量等。当乘客呼叫 D1 时，平台会派发一个彩虹颜色与迎驾车辆匹配，“彩虹接驾灯”让乘客更方便找车。D1 的单侧电滑门让上下车体验更好。

在安全方面，D1 搭载了 AEB 系统，急行遇障时会自动刹车，保障司乘安全。这是在同档车中首次采用 AEB 系统，也是首款搭载 AEB 系统的网约车。

两年前，滴滴联合汽车产业链的上下游，共建开放、相互赋能的汽车运营商平台，共同推进出行行业向新能源化、智能化、共享化方向发展。定制网约车的创想因此萌生。

半个月前，滴滴宣布国内月活用户突破 4 亿。过去五年，滴滴年运送乘客量超过 100 亿人次。今年国庆节前，滴滴创下了单日为全球提供 6000 万次服务的纪录。