华为正式出售荣耀！不再持股，30 余家代理商接盘并发布联合声明

IT之家11月17日消息 今日（17 日）多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

声明指出，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益；更是一次产业互补，全体股东将全力支持新荣耀，让新荣耀在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。

知情人士指出，华为被美国持续打压以来，荣耀的供应商、生产工厂、渠道和分销商都面临困难。这种情况下，华为出售荣耀，是在 “保护渠道有水流，别干枯了，别害了上下游”。

深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。

值得一提的是，深圳国资委全资控股的深圳智慧城市科技发展集团持股98.6%，深圳国资协同发展私募基金合伙企业持股1.4%。工商资料显示，深圳智信新于2020年9月27日成立，注册资本1亿元。

声明称，所有权的变化不会影响荣耀发展的方向，荣耀高层及团队将保持稳定。投资新荣耀的经销商和代理商也承诺：未来只享有财务上的投资回报，在业务侧将遵循公平交易的市场化原则，与其他经销商、代理商享受同等机会。

IT之家了解到，自 2013 年来，荣耀一直以相对独立的运作模式经营，在年轻群体中收获较高品牌辨识度，与华为品牌形成辨识度区隔。